Cote d'Ivoire: Présidence de la FIF 2026 - Cissé Souleymane annonce officiellement sa candidature

Avec pour objectif de redorer l'image du football en Côte d'Ivoire, l'ancien footballeur international Cissé Souleymane a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif), au cours d'une conférence de presse tenue le 12 février 2026, à Abidjan.

Cette décision fait suite à la situation jugée préoccupante du football ivoirien, marquée notamment par une structuration insuffisante, la fuite des talents au profit d'autres pays tels que la Tanzanie, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso, ainsi que par la faible valorisation du football local. « Le football ivoirien n'est pas vendable. Il est professionnel de nom. Il est en train de mourir », a déploré le candidat déclaré.

Pour celui qui aspire à la présidence de la Fif, l'heure n'est plus au simple constat, mais à l'action, afin de faire évoluer le football dans l'intérêt de la nation ivoirienne.

Concrètement, ce président de club ambitionne d'offrir à son pays un football solide, bien structuré, inclusif et compétitif, fondé sur une gouvernance rigoureuse, le renforcement de la formation locale des talents, l'amélioration de la qualité des championnats nationaux et la consolidation économique durable des clubs.

Après vingt ans d'immersion dans le football local, Cissé Souleymane, par ailleurs président du Racing club d'Abidjan (Rca), entend servir son pays en insufflant un souffle nouveau à l'instance nationale du football. Il ambitionne également de redonner vie aux stades, de rendre les championnats attractifs, dynamiques, sécurisés et spectaculaires.

« Je maîtrise toute la chaîne de production du football, et ce à un haut niveau », a-t-il assuré, avant d'indiquer avoir rencontré les dirigeants de la Fif pour leur exprimer son mécontentement face à la situation actuelle, sans que cela ne permette, selon lui, de faire évoluer les choses.