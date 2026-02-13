Cote d'Ivoire: Concert 'Transformation Divine' de Inès de la Miséricorde - Le député-maire de Cocody Jean-Marc Yacé affiche son soutien et sa foi catholique

Le député-maire de Cocody, Jean Marc Yacé, fervent catholique assumant publiquement sa foi chrétienne catholique, a reçu le 10 février 2026, le staff de la chantre Inès de la Miséricorde à son cabinet avec à sa tête le Berger Elysée Dossa, fondateur du Ministère Catholique Miséricorde.

À cette occasion, il a exprimé son soutien à l'artiste et aux organisateurs du concert Transformation Divine (Acte 3), prévu le 14 février 2026, au Parc des expositions de Port-Bouët, annonçant sa présence effective.

Après le succès enregistré au Palais de la Culture, la chantre catholique poursuit son ministère musical devant un public toujours plus nombreux. Avec des millions de vues cumulées et des tickets déjà en rupture pour certaines catégories, l'événement s'annonce majeur.

Aux côtés du Berger Élysée Dossa, son mentor et fondateur du Ministère Catholique Miséricorde, Inès de la Miséricorde continue d'imposer la louange comme instrument de transformation spirituelle.