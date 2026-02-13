Ile Maurice: Règlement climatique - Le Dr Maurice Itous Ibara face aux scientifiques de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso

En vue de maintenir au sein de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) l'esprit et l'éveil scientifiques, le Dr Maurice Itous Ibara, inventeur de la physique à magnons, chimie à magnons et biologie magnétique science de la vie, directeur général de l'Académie des sciences et des arts du Congo, a animé récemment une conférence-débat portant sur le thème « Création des mines renouvelables pour le règlement climatique », en présence du président de ladite université, le Pr Ange Antoine Abena.

A vocation scientifique et technologique depuis 2024, l'UDSN a élaboré une politique de recherche et d'innovation qui a été adoptée par ses instances. La priorité est ainsi donnée à tout ce qui est lié à l'innovation et à la recherche. C'est dans ce contexte que le Dr Maurice Itous Ibara, inventeur d'un nouveau minerais appelé Actol (Cerveau de l'univers, cerveau du soleil et symbole du cerveau humain), a été invité à expo

ser sur comment cultive-t-il les pétroles renouvelables, les mines, les plantes à base de l'énergie solaire liquéfiée appelée Actol. Pour en arriver là, le président de l'UDSN lui a donné un champ où il a cultivé les mines, notamment des gisements d'uranium, d'or, de mercure et du pétrole renouvelable devant les étudiants de la Faculté des sciences appliquées et de l'Ecole des mines, des énergies renouvelables et de l'hydraulique.

Dans le cadre du processus de fabrication de ces mines vivantes, renouvelables, le Dr Maurice Itous Ibara utilise une relation d'équivalence entre le magnétisme vital et le nombre (N) fois(x) la masse fois(x) la vitesse au carré de la lumière, symbole du soleil ou de la terre (Magn=NmC²), équation fondamentale de la physique à magnons. Le nombre (N), dit-il, c'est une couche qui entoure tous les atomes vitaux, toutes les particules vitales.

La matière vivante diffère de la matière inerte par le fait que les atomes vitaux, vivants ont cette couche supplémentaire "N" qui entoure le noyau. Les couches électroniques des atomes vitaux portent des électrons fixes, immobiles, donc qui ne tournent pas. Ce sont les micros-nombres qui entourent ces électrons qui tournent. La terre par excellence est un électron gigantesque de la matière vivante qui ne tourne pas autour du noyau de l'atome vital symbole du soleil. C'est plutôt le nombre qui tourne autour de l'électron (terre par excellence).

Les hélices de la terre tournent et non la terre elle-même

Selon le Dr Maurice Itous Ibara, les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome sont ceux de la matière inerte non vivante. Galilée a commis l'erreur de dire que la terre tourne. Si la terre peut tourner, a-t-il expliqué, cela veut dire qu'elle est une matière inerte non vivante. La matière inerte polluante est liée à l'équation de l'énergie (e)=mC² (d'Albert Einstein). La terre, a-t-il argumenté, ne tourne pas, mais ce sont les hélices (Nombre) de la terre qui tournent.

La terre est comparable à un gigantesque ventilateur qui porte cinq hélices ou pales qui tournent pendant qu'elle-même est fixe, immobile. Parmi les cinq couches N, la n°1 est l'oxygène qui contient l'atmosphère (60 000 000 km), la n°2 est le carbone (20 000 000 km), la couche n°3 équivaut au calcium (30 000 000 km), la couche n°4 est le fer (40 000 000 km), pendant que la 5e c'est le magnésium (50 000 000 km. En tout, le N s'étale sur environ 200 000 000 kilomètres d'altitude, a précisé le Dr Maurice Itous Ibara.

Selon l'inventeur de la physique à magnons, chimie à magnons et biologie magnétique science de la vie, « L'univers est composé de 1 084 337 349 soleils et le même chiffre pour les terres. Chaque 25 000 ans, ces soleils meurent et deviennent des supernovas. De nos jours, nous pouvons compter 921 000 000 millions de nombres ou hélices solaires morts, représentant 85% de réchauffement climatique.

Quand les hélices d'un ventilateur meurent, la maison ne réchauffe-t-elle pas encore mieux pour les fans d'un moteur de voiture (qui passent au chauffage)? Ils nous reste 163 337 349 soleils vivants qui représentent 15% du règlement climatique que notre environnement partage avec les trois grands bassins tropicaux de la planète terre y compris les tourbières... Il nous faut donc fabriquer 921 000 000 gisements de mines (Pétroles, gaz, plantes...) afin de réparer les 921 000 000 nombres solaires ou terrestres, blessés, poignardés, ou morts afin que nous ayons 100% de règlement climatique à température zéro, zéro degré Celsius (Un seul gisement soit de pétrole de septième génération étant l'équivalent d'un soleil virtuel ou d'une terre virtuelle y compris son nouveau nombre », a-t-il fait savoir.

Enfin, le Dr Maurice Itous Ibara estime qu'il faut attendre deux cents jours équivalent à huit mois pour forer un puits de pétrole et de mines cultivées un 23 décembre 2025 à l'UDSN contre les dizaines de centaines de millions d'années liées aux mines fossiles. En entend par énergies renouvelables, l'addition d'une mine polluante avec une mine non polluante en tout équilibre. Cette addition du polluant et du non polluant forme ce que nous appelons N ou partie vitale de tout astre (Planète ou étoile). C'est l'addition des énergies carbonées avec les énergies non carbonées (Obtention du nombre) qui conduit au règlement climatique. C'est ce N qui tourne et non la terre.