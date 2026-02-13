Congo-Brazzaville: Infrastructure - Démarrage des travaux du village artisanal

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a procédé, le 13 février à Brazzaville, à la pose de la symbolique première pierre scellant ainsi le début des travaux de construction du village artisanal.

La pose de la première pierre a été effectuée par la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing ; et de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama Dian Barry, que la ministre des PME et de l'Artisanat, après le dévoilement de la maquette du village artisanal.

« Ce village, dédié à la créativité et à l'innovation, offrira à nos artisans un cadre propice pour exposer et vendre leurs produits en bénéficiant des formations en vue d'améliorer leurs compétences », a indiqué la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, Mireille Opa-Elion. Elle a souligné, par ailleurs, que le travail se fait d'arrache-pied dans le but de créer des opportunités en faveur des artisans.

Le gouvernement n'est pas seul dans la réalisation de ce projet. Le Pnud apporte son appui en mobilisant les partenaires pour la construction de ce village artisanal, au-delà du co-financement initial. « A travers la pose de la première pierre, nous célébrons la contribution de l'art et des métiers dans le produit intérieur brut congolais. Nous avons l'espoir que le présent centre artisanal ainsi que la Politique nationale de l'artisanat participeront à la création massive d'emplois pour la jeunesse », a déclaré la représentante du Pnud, Adama Dian Barry.

Pa la même occasion, la diplomate onusienne a lancé un appel à tous les partenaires pour rejoindre cette dynamique et soutenir l'artisanat qui est un secteur porteur à forte valeur ajoutée.

Les artisans n'ont pas été mis en marge du lancement des travaux du site qui favorisera leur essor. Ils ont eu un mot à dire. « Notre présence à cette cérémonie traduit l'attention accordée aux artisans. Ce projet est porteur d'espérance car la création de ce village artisanal s'inscrit pleinement dans la vision d'une croissance inclusive et durable. Elle témoigne d'une volonté affirmée de bâtir un environnement propice à l'émergence des talents et la structuration du secteur artisanal », a fait savoir Jean Pierre Ndongui Mananga, donnant lecture du mot des artisans.

Il convient de rappeler que le projet de décret portant affectation au ministère des PME et de l'Artisanat d'une propriété immobilière non bâtie, près du stade Alphonse-Massamba-Débat, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, a été adopté le 16 août 2024 par le Conseil des ministres. Il s'agit bien du site qui abrite le village artisanal dont les travaux viennent d'être lancés. Le même site avait accueilli en août 2025 la 4e édition du Salon des métiers du bois.