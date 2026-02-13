Congo-Brazzaville: Présidentielle du 15 mars - Sept dossiers de candidature réceptionnés par la DGAE

Sept dossiers de candidatures pour l'élection présidentielle, scrutins du 12 et 15 mars prochain, ont été réceptionnés par la Direction générale des affaires électorales (DGEA) après clôture le 12 février à minuit.

Au nombre dees personnalités qui ont fait acte de candidature figure le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, qui portera les couleurs de la Majorité présidentielle. Six autres candidats, tous membres de l'opposition, ont également déposé leurs candidatures, dont Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, député et président du parti « La Chaîne ». Il est candidat pour la cinquième fois depuis 2002. Le président du Parti pour l'action de la République, Anguios Nganguia Engambé, postule à la présidence pour la quatrième d'affilée depuis 2009.

Outre ces trois premiers candidats, habitués à cet exercice, s'ajoutent Dave Mafoula qui revient pour la deuxième fois consécutive après la présidentielle de 2021 ; Vivien Manangou, enseignant de droit à l'Université Marien-Ngouabi; Destin Gavet du Mouvement républicain, le benjamin des candidats; et Zinga Mabio Mavoungou, ancien député. Ces trois derniers se positionnent pour la première fois.

Les candidatures réceptionnées par la DGEA doivent être validées par la Cour constitutionnelle, avant le 28 février, date d'ouverture de la campagne électorale qui s'achèvera le 13 mars.

Par ailleurs, les deux principaux partis d'opposition, à savoir l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et l'Union des démocrates humanistes-Yuki n'ont pas présenté de candidats.