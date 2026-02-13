Congo-Brazzaville: Musique sacrée - «Viens à mon secours», le nouveau single de Naphiscat Blessing Mokemo

Artiste musicienne gospel, Naphiscat Blessing Mokemo vient de mettre sur le marché «Viens à mon secours». Ce nouveau single plein d'émotions est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales.

La jeune artiste musicienne congolaise s'impose de plus en plus sur la scène gospel de son pays. Depuis toujours, la vision de Naphiscat Blessing Mokemo est de donner un visage à la musique gospel du Congo. Ce rêve, elle l'a depuis sa tendre enfance, lorsqu'à bas âge, elle épatait déjà par sa voie angélique. Et petit à petit, comme un oiseau qui fait son nid, elle s'est perfectionnée jusqu'à devenir professionnelle. Avenir incontestable de la musique gospel au Congo et pourquoi pas au-delà du pays, elle évolue pour l'instant dans sa carrière en solo, bien qu'elle appartienne à un groupe dénommé Les ambassadeurs du Christ, dont le frère Rodrigue Obanda Lekumita est visionnaire.

Nonobstant son talent indéniable, la jeune artiste n'a pas encore de producteur et n'est pas à son premier produit sur le marché. Elle en a bien d'autres déjà à l'instar de «J'ai besoin de toi», «Ekoti na nga», «Yaya Noé». Dans ses différentes chansons, elle exhorte les gens à avoir foi en Dieu. « Nous espérons, au travers de la musique que nous faisons, avoir cette capacité de rassembler les peuples par notre message, celui de convertir plusieurs âmes en Jésus Christ et aussi donner un visage à la musique gospel de notre pays, le Congo», a signifié l'artiste musicienne.

Naphiscat Blessing Mokemo a déploré le fait que les Congolais ont l'air de ne pas croire en la musique gospel de leur pays, sous-entendant que leurs artistes ne brillent ni n'épatent la communauté gospel africaine ou mondiale. C'est une mauvaise appréhension, pense-t-elle. « Je vais adresser un message au peuple congolais, qui croit souvent qu'au Congo la musique chrétienne n'a pas d'avenir. Les Congolais qui me connaissent se plaisent de dire couramment en lingala "Soki ozalaki na Kinshasa, olingaki ozala mosika, mawa mingi", qui veut dire en français «Si tu évoluais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tu serais déjà très loin, célèbre.

Pitié». Je leur dis aujourd'hui que la République du Congo ne devrait pas être considérée comme un pays d'échec pour un Congolais, plutôt une terre de bénédiction. Donc, c'est ici au Congo que nous réussirons et les Congolais doivent soutenir leurs soeurs et frères musiciens chrétiens, à l'instar de Naphiscat Blessing Mokemo que je suis. Alors, je vous prie de croire en nous, de nous soutenir, et surtout de croire en notre pays. Car la République du Congo est un pays béni, c'est un don de Dieu pour nous», a souligné l'artiste musicienne.

Signalons qu'en dehors de la musique, la jeune Naphiscat Blessing Mokemo, une vingtaine d'années, est philanthrope. Elle est responsable d'une association des servantes nommée la "Maison des servantes de Dieu". Le but étant de visiter et de soutenir les orphelins et veuves.