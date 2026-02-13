Congo-Brazzaville: CCPVH - Le budget exercice 2026 s'élève à 150 millions FCFA

Le budget exercice 2026 du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap (CCPVH) s'élève à 150 millions FCFA provenant du transfert de l'Etat, explique le communiqué final des travaux de la session de présentation des documents de travail de cette institution, organisée le 10 février, à Brazzaville, par la nouvelle équipe que dirige Bakary Traoré.

La réunion a été organisée dans le cadre de la prise de contact avec la nouvelle équipe dirigeante élue en août dernier. L'objectif était, d'une part, d'approfondir la réflexion pour acquérir des nouvelles connaissances et une compréhension du cadre légal relatif à la protection ainsi qu' à la promotion des droits des personnes handicapées, d'autre part, de passer en revue le programme d'activité et le budget 2026, afin de doter le Conseil des moyens de sa politique. Ce budget pourrait, d'ailleurs, atteindre 250 millions FCFA avec l'appui des partenaires, précise le communiqué,

Au total, soixante conseillers de Brazzaville ont pris part à cette rencontre ainsi que des personnes vivant avec handicap de toutes catégories confondues. L'ordre du jour a porté sur la présentation des conseillers, la présentation du cadre légal et institutionnel du Conseil, notamment le mandat, la mission et le fonctionnement; la présentation de la loi du 25 juillet 2025, portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap; la présentation du programme d'activité exercice 2026 du Conseil; la présentation du budget exercice 2026 ainsi que la lecture de la motion de remerciement au président de la République pour la promulgation de la loi du 25 juillet 2025, portant promotion des droits des personnes vivant avec handicap au Congo.

Le secrétaire exécutif permanent du CCPVH, Bakary Traoré, a décliné à cette occasion sa feuille de route. Elle est axée sur l'amélioration de la qualité et la pertinence des avis pour des politiques éclairées, le renforcement de la pertinence et la légitimité des suggestions, le suivi de la mise en oeuvre des recommandations, la conformité des engagements internationaux ainsi que la vulgarisation du cadre juridique national protégeant les droits des PVH.

Ainsi, il a déclaré : « Ce cadre juridique national protégeant les droits des PVH vient d'être enrichi par la promulgation de la loi n 18-2025 du 25 juillet 2025. Une loi ne peut produire d'effet attendu que si elle est accompagnée des textes d'application. Notre priorité absolue sera de transformer les articles de la loi en réalités quotidienne par l'adoption dans les meilleurs délai des textes d'application ».

Notons que le Conseil envisage effectuer une descente dans tous les départements du pays.