Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le Congo réalise sa première émission d'obligations internationales

13 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a annoncé la réalisation, avec succès, de l'émission d'obligations internationales d'un montant de 700 millions de dollars américains, assortis d'un coupon de 9,5% et d'une échéance finale fixée à janvier 2035.

La transaction, première offre publique d'obligations internationales réalisée par la République du Congo, confirme, selon le ministère des Finances, le retour de l'Etat congolais sur les marchés internationaux de capitaux, dans la continuité des opérations privées conduites par le pays en novembre et décembre 2025.

Elle reflète l'adhésion et la confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans la stratégie économique et financière portée par le gouvernement congolais.

D'après le communiqué de presse du ministère des Finances, les produits de l'émission seront alloués au financement d'une offre publique de rachat partiel de l'obligation internationale arrivant à échéance en 2032.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette opération contribuera à allonger la maturité moyenne du portefeuille de dette publique, à réduire les besoins de refinancement à court terme et à améliorer les coûts de financement de l'Etat congolais », précise le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, ajoutant que le remboursement de l'encours de l'obligation s'effectuera selon un amortissement progressif en cinq tranches annuelles égales, à partir de janvier 2031.

Le rendement de cette émission s'inscrit en baisse de plus de 200 points de base par rapport aux opérations précédentes, reflétant l'amélioration progressive du profil de crédit du pays et la reconnaissance par les marchés de la crédibilité de sa trajectoire macroéconomique.

« L'intérêt manifesté par une base diversifiée d'investisseurs internationaux constitue un nouveau vote de confiance, confirmant la pertinence d'une politique fondée sur la discipline, la crédibilité et la transparence », a déclaré le ministre des Finances, Christian Yoka, soulignant que l'opération marque le passage du Congo à une nouvelle étape de stratégie de financement.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.