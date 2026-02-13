Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le Congo réalise sa première émission d'obligations internationales

Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a annoncé la réalisation, avec succès, de l'émission d'obligations internationales d'un montant de 700 millions de dollars américains, assortis d'un coupon de 9,5% et d'une échéance finale fixée à janvier 2035.

La transaction, première offre publique d'obligations internationales réalisée par la République du Congo, confirme, selon le ministère des Finances, le retour de l'Etat congolais sur les marchés internationaux de capitaux, dans la continuité des opérations privées conduites par le pays en novembre et décembre 2025.

Elle reflète l'adhésion et la confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans la stratégie économique et financière portée par le gouvernement congolais.

D'après le communiqué de presse du ministère des Finances, les produits de l'émission seront alloués au financement d'une offre publique de rachat partiel de l'obligation internationale arrivant à échéance en 2032.

« Cette opération contribuera à allonger la maturité moyenne du portefeuille de dette publique, à réduire les besoins de refinancement à court terme et à améliorer les coûts de financement de l'Etat congolais », précise le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, ajoutant que le remboursement de l'encours de l'obligation s'effectuera selon un amortissement progressif en cinq tranches annuelles égales, à partir de janvier 2031.

Le rendement de cette émission s'inscrit en baisse de plus de 200 points de base par rapport aux opérations précédentes, reflétant l'amélioration progressive du profil de crédit du pays et la reconnaissance par les marchés de la crédibilité de sa trajectoire macroéconomique.

« L'intérêt manifesté par une base diversifiée d'investisseurs internationaux constitue un nouveau vote de confiance, confirmant la pertinence d'une politique fondée sur la discipline, la crédibilité et la transparence », a déclaré le ministre des Finances, Christian Yoka, soulignant que l'opération marque le passage du Congo à une nouvelle étape de stratégie de financement.