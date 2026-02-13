Afrique de l'Ouest: Vol de bétail - Dakar sonne la riposte régionale

Réunis dans la capitale sénégalaise hier, jeudi 12 février à l'occasion du lancement officiel de la coalition sous-régionale contre le vol de bétail, les représentants des États d'Afrique de l'Ouest, des organisations professionnelles et des partenaires techniques ont adopté le « Projet d'Appel de Dakar », un cadre ambitieux destiné à renforcer la prévention et la lutte contre ce fléau transfrontalier.

À l'initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cette démarche repose sur la mise en place de coalitions multi-acteurs articulées autour de trois niveaux complémentaires de gouvernance : national, transfrontalier et sous-régional.

Une architecture en trois niveaux

Le premier pilier prévoit la création de coalitions nationales chargées de mobiliser les acteurs territoriaux, de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce et de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le vol de bétail au niveau local. Il s'agira notamment d'appuyer et d'optimiser les initiatives déjà engagées par les États, en consolidant les mécanismes existants.

Le deuxième niveau concerne les coalitions transfrontalières. Elles auront pour mission de favoriser la concertation entre pays voisins, le partage d'informations, la coordination des actions, la documentation des circuits de vol, la mutualisation des moyens, la conduite d'opérations conjointes ainsi que la restitution des animaux volés.

Enfin, la coalition sous-régionale jouera un rôle d'orientation politique et stratégique. Elle travaillera à l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires, à la mise en place d'un système d'alerte régionale, à l'interopérabilité des systèmes nationaux et à la coordination du programme régional de lutte contre le vol de bétail. Un forum ministériel annuel sera également institué pour assurer le suivi politique de l'initiative.

Une approche inclusive et concertée

Au cours des échanges, les participants ont unanimement salué la pertinence et le caractère intégré de l'approche proposée par la FAO. Ils ont insisté sur la nécessité de garantir le caractère inclusif des coalitions, avec une participation effective des éleveurs et l'implication des institutions nationales compétentes : ministères en charge de l'élevage, de la sécurité, de l'administration territoriale, de la justice, de la défense, des affaires étrangères, du commerce ou encore des télécommunications.

Les participants ont également souligné l'importance d'adapter les coalitions transfrontalières aux réalités géographiques et institutionnelles de chaque espace, tout en valorisant les expériences nationales et sous-régionales existantes afin de favoriser le partage de bonnes pratiques.

Un engagement politique fort

Parmi les autorités présentes figuraient Dr Alpha Ba, Secrétaire d'État aux Coopératives agricoles et à l'Encadrement paysan auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage du Sénégal ; M. Youba Bah, ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali ; et Dr Isaac Bello, conseiller spécial du ministre fédéral chargé du Développement et de l'Élevage du Nigéria.

Au nom des autorités politiques, des représentants des pays ouest-africains, des organisations professionnelles et du Système d'information sécuritaire (SIS), les participants ont exprimé leur soutien plein et entier au Projet d'Appel de Dakar. Ils se sont engagés à le porter auprès des plus hautes autorités de leurs États respectifs en vue de sa validation formelle et de l'opérationnalisation rapide de coalitions « inclusives et efficaces ».

En clôturant les travaux, les participants ont salué l'engagement de la FAO à accompagner la mise en oeuvre opérationnelle de cette initiative, qui marque une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre les pays d'Afrique de l'Ouest face à un phénomène aux conséquences économiques, sociales et sécuritaires majeures.