Afrique de l'Ouest: Coalition sous-régionale contre le vol de bétail - Une synergie pour juguler un fléau transnational

Aux côtés de son homologue Youba Bah, ministre malien de l'Élevage et de la Pêche, le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, le Dr Alpha Ba a présidé hier, jeudi 12 février la cérémonie officielle de lancement de la Coalition sous-régionale de lutte contre le vol de bétail en Afrique de l'Ouest. La mise en place de cette coalition vise à créer une synergie en vue de pouvoir atteindre les résultats escomptes de manière rapide.

Dans la foulée de l'atelier sous-régional consacré à la stratégie de lutte contre le vol de bétail en Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a procédé hier, jeudi 12 février au lancement officiel de la Coalition sous-régionale de lutte contre ce fléau qui non seulement, affecte la sécurité alimentaire des pays de la sous-région, met en danger les exploitations pastorales, mais également remet en question la résilience qu'elle développe par rapport aux changements climatiques, par rapport aux tensions sécuritaires dans nos différents pays.

C'est fort de ce constat et aussi dans le souci de lutter contre ce phénomène, la FAO a présenté une voie basée sur quatre éléments qui passent d'abord la proposition, la discussion, la validation et la mise en oeuvre d'un programme régional de prévention et de lutte contre le vol de bétail qui a été décliné, discuté, chiffré dans ses grandes lignes, mettant en exergue l'importance d'un mécanisme de mise en oeuvre et surtout de gouvernance au niveau régional et au niveau communautaire où se déroulent les faits.

Ainsi, pour faciliter sa mise en oeuvre, une présentation des manuels de bonnes pratiques a été effectuée en vue de voir concrètement comment les choses doivent être menées sur le terrain.

Dans ce cadre, pour amorcer un processus de co-construction, une discussion a été menée sur l'intérêt de lancement d'une coalition au niveau régional, qui déclinerait au niveau national et au niveau communautaire pour que toutes les forces, toutes les entités qui vont concourir à la prévention et à la lutte contre le vol du bétail soient en synergie pour atteindre des résultats rapides.

Saluant la mobilisation exceptionnelle des quinze pays de la sous-région, des organisations régionales et professionnelles, du secteur privé, du monde universitaires, des partenaires techniques et financiers ainsi que des communautés pastorales, Mme Bintia Stephen-Tchicaya, Coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et Représentante de la FAO au Sénégal se dit consciente des nombreux défis à relever, à savoir la fragmentation des cadre juridiques, les capacités institutionnelles limitées, l'absence de systèmes nationaux d'identification et de traçabilité de bétails dans nos pays ainsi que les risques sécuritaires dans la sous-région.

Cependant, malgré ces défis immenses, elle souligne l'existence également de solutions en l'occurrence le renforcement des coalitions nationales et transfrontalières de lutte contre le vol de bétails, l'adoption du système harmonisée de traçabilité, la promotion de technologies numériques et innovantes, la mobilisation de financements de mécanismes de redevabilité transparente entre autres.

Par ailleurs, convaincue que cette coalition sera le socle d'un développement durable de l'élevage, en contribuant à sécuriser la mobilité et la transhumance transfrontalière ainsi le développement des chaines de valeur détails, viande et lait, tout en offrant des meilleures conditions de sécurité aux investisseurs, la Représentante de la FAO au Sénégal a souhaité le voeux que « cette cession de lancement marque le début d'une dynamique porteuse d'espoir pour les communautés pastorales pour la sécurité alimentaire et pour la paix dans notre sous-région. »

Magnifiant pour sa part l'initiative, Youba Ba, ministre de la Pêche et de l'Élevage du Mali estime que la mise en place de cette coalition nécessite au prime abord l'harmonisation du cadre juridique et règlementaire au niveau national et sous-régional.

Cependant, compte tenu des contraintes liées à ce processus qui pourrait prendre beaucoup de temps, selon lui « il serait primordiale de lui accorder une attention particulière en vue de faciliter l'opérationnalisation de la coalition sous-régionale. »

« Il serait également intéressant de prendre en compte les bonnes pratiques existantes dans nos pays afin de les capitaliser », recommande le Ministre Malien de l'Élevage et de la Pêche.

En revanche, face à une sous-région ouest-africaine et le Sahel, zone d'élevage très touchée par le phénomène de vol de bétails avec un impact socio-économique et culturel assez important, le ministre Youba Bah soutient que « l'engagement de tous nos Etats doit être à hauteur de nos nombreux défis à relever. »

Présidant la cérémonie d'ouverture, le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, Dr Alpha Ba affirme que « nous avons franchi aujourd'hui une étape décisive.

Pour lui, « l'adoption et la validation d'une étude diagnostic lucide d'un plan d'action régional claire assorti d'objectifs précis et de responsabilités partagées constituent une véritable feuille de route opérationnelle pour nous tous. »

Aussi, ajoute le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Agriculture, « La consolidation d'un manuel de prévention et de lutte destiné aux acteurs de terrain afin d'harmoniser nos pratiques et renforcer l'efficacité de nos interventions est aussi un moment clé de notre engagement commun. »

Considéré une avancée majeure de cet atelier, « la création de la coalition sous-régionale de lutte contre le vol de bétail marque un tournant stratégique. Elle associera les Etats, les organisations d'éleveurs, les institutions régionales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers mais ceux du monde de la recherche », a mentionné Dr Alpha Ba.

Estimant enfin, que le Projet d'Appel de Dakar consigne à l'issu de l'atelier doit devenir un instrument d'action. Il déclaré en ce qui concerne le Sénégal, « nous prenons l'engagement de porter cette initiative au plus haut niveau politique et régional et de travailler à l'opérationnalisation rapides des mécanismes adoptés », a-t-il conclu.