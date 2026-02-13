Sénégal: Formation professionnelle en comptabilité - Le programme FASE évalué au Sénégal avant le lancement d'une troisième cohorte

Deux ans après son déploiement, le Programme d'Amélioration des Compétences Fondamentales en Comptabilité et en Gestion Financière (FASE) fait l'objet d'une évaluation stratégique au Sénégal. Financé par le ministère autrichien des Finances et coordonné par la Banque mondiale, ce programme régional ambitionne de combler le déficit structurel de techniciens comptables qualifiés en Afrique.

Hier, jeudi 12 février, l'Ordre National des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) a réuni à Dakar l'ensemble des acteurs impliqués pour dresser le bilan des deux premières promotions et préparer le lancement d'une troisième cohorte.

Mis en oeuvre au Sénégal en collaboration avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), plusieurs administrations publiques et des établissements d'enseignement supérieur, le FASE s'appuie sur une forte coordination interinstitutionnelle. Le programme propose une formation certifiante de neuf mois, combinant enseignements théoriques rigoureux et immersion en milieu professionnel.

Selon M. Amadou Aram Diagne, expert-comptable et comptable agréé, cette initiative répond de manière structurelle aux besoins du marché :

« Le FASE rapproche durablement la formation des réalités professionnelles. Il renforce la qualité des compétences disponibles et soutient la modernisation de nos administrations comme de nos entreprises. » Il insiste également sur l'importance de l'évaluation en cours : « Il ne s'agit pas seulement de former, mais de former utilement et durablement. L'amélioration continue du dispositif est essentielle pour garantir sa crédibilité et sa pérennité. » Au-delà des premiers résultats encourageants, cette démarche participative vise à consolider les acquis, corriger les insuffisances et assurer la durabilité du programme.

À travers le FASE, se dessine une ambition plus large : constituer, au Sénégal et plus largement en Afrique, un vivier solide de techniciens comptables qualifiés capables d'accompagner la transformation économique et la modernisation des systèmes de gestion.