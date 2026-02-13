Sénégal: Distinction scientifique - Dix-sept académiciens disparus entre 2013 et 2026 honorés par l'ANSTS

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de recueillement, l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) a organisé une cérémonie d'hommage à la mémoire de dix-sept de ses membres disparus au cours des treize dernières années. Ce moment de haute reconnaissance a réuni les familles endeuillées, les académiciens ainsi que d'éminentes personnalités, venues saluer l'héritage scientifique laissé par ces bâtisseurs du savoir sénégalais.

Entre 2013 et 2026, l'institution a perdu dix-sept de ses membres, parmi lesquels figuraient plusieurs membres fondateurs. Cet hommage solennel dépasse le cadre d'une simple commémoration : il s'inscrit dans une démarche de mémoire collective visant à perpétuer l'oeuvre de ces scientifiques d'exception, qui ont consacré leur existence à l'édification et à la transmission du savoir. Parmi ces illustres disparus figurent le professeur Galaye Dia, membre élu ; le professeur Momar Marème Dieng, membre fondateur ; le professeur Amadou Tidiane Ba, membre fondateur ; le docteur Louis Alexandrenne, membre élu ; le professeur Abdoulaye Samb, membre élu ; le professeur Oumar Sylla, membre fondateur ; le professeur Oussaynou Fal Dia, membre fondateur ; le professeur Djibril Sène, membre fondateur ; le docteur Alassane Dialy Ndiaye, membre fondateur ; le docteur Jacques Diouf, membre fondateur ; le docteur Abdoul Aziz Sy, membre élu ; Mamadou Guèye, membre élu de la section des sciences agricoles ; le professeur Papa El Hassane Diop, membre élu ; le professeur El Hadji Salif Diop, membre élu ; le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, membre élu ; le professeur Abdou Salam Fall, membre élu ; et le professeur Seydou Madani Sy, membre élu.

« Ces hommes d'exception ont posé les fondements de l'institution et consacré leur vie à la construction patiente du savoir, au service du Sénégal, de l'Afrique et du progrès de l'humanité », a dit le président de l'ANSTS, le Dr Moctar Touré.

En leur rendant hommage, « l'ANSTS rappelle une vérité essentielle : la science est une oeuvre de longue haleine, fondée sur la transmission, la rigueur et la continuité. Elle ne se construit ni dans l'instant ni dans l'isolement, mais dans le dialogue fécond entre les générations et dans la fidélité à des exigences élevées », a-t-il soutenu.

Cette cérémonie constitue à la fois un acte de reconnaissance et un engagement : celui de préserver et de faire vivre l'héritage scientifique, intellectuel et éthique que ces éminents académiciens ont légué à la postérité. Honorer leur mémoire, c'est assumer pleinement notre responsabilité envers l'avenir.

Pour les familles des disparus, cette initiative revêt une portée profondément symbolique. S'exprimant au nom des familles des disparus, Mme Léna Sène, fille de feu professeur Djibril Sène a souligné combien cet hommage représente « un réconfort » et atteste que « le travail, les sacrifices et l'engagement » des défunts ne sont point tombés dans l'oubli. La qualité des témoignages ainsi que l'égale considération accordée à chacun ont particulièrement ému les familles.

Selon le secrétaire perpétuel de l'Académie, le professeur Oumar Sock, « ces académiciens disparus étaient des hommes d'exception qui ont consacré leur vie à la construction patiente du savoir et à l'édification de fondations solides pour l'institution ». Issus des différentes sections de l'Académie, ils ont durablement marqué de leur empreinte la vie scientifique, académique et institutionnelle du Sénégal ainsi que celle du continent africain.

Leur héritage demeure vivant à travers les institutions nationales et internationales qu'ils ont servies, les générations de chercheurs qu'ils ont formées et les valeurs qu'ils ont incarnées. Il a été rappelé que la science n'est ni une œuvre solitaire ni instantanée : elle s'inscrit dans la durée, s'enracine dans la rigueur et s'épanouit dans le dialogue constant entre les générations.

Au-delà de l'hommage rendu, cette cérémonie symbolise l'engagement renouvelé de l'Académie à préserver et à faire fructifier l'héritage légué par ces éminents confrères. L'institution réaffirme ainsi sa détermination à assumer pleinement sa responsabilité dans la construction de l'avenir du Sénégal et de l'Afrique, en maintenant vivante la flamme qui animait chacun des disparus.

Les représentants des familles ont exprimé le vœu que cet héritage continue d'inspirer l'Académie et les générations futures. Des prières ont été élevées pour le repos éternel des défunts, implorant la miséricorde divine et demandant force et sérénité pour les familles, ainsi que pour l'Académie, dans la poursuite de sa noble mission au service du savoir et de la Nation.

Placée sous le signe de la mémoire, de la transmission et de la continuité scientifique, cette cérémonie témoigne de la vitalité d'une institution qui honore ses disparus tout en se tournant résolument vers l'avenir.