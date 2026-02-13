Sénégal: Présentation des résultats 2025 de la gendarmerie nationale - Des avancées notables malgré des défis persistants

La Gendarmerie nationale a présenté, jeudi 12 février, à la Caserne Samba Diery Diallo, le bilan de ses activités pour l'année 2025. La cérémonie a été présidée par le Général de Division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, en présence des autorités civiles et militaires ainsi que des partenaires institutionnels.

Dans sa communication, le Général Martin Faye a mis en exergue « des avancées significatives dans les domaines prioritaires de la sécurité », rendues possibles grâce à l'engagement constant des personnels et au renforcement de la présence opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Il a salué le soutien des autorités, des partenaires et des citoyens, dont la coopération demeure essentielle à l'atteinte des objectifs fixés.

Cette présentation s'inscrivait dans le cadre du Plan stratégique 2025-2029 de la Gendarmerie nationale, aligné sur les ambitions de la Vision Sénégal 2050. « Elle visait à mettre en lumière les progrès réalisés, tout en exposant les défis majeurs auxquels l'institution reste confrontée », a-t-il expliqué.

Sécurité routière : une mobilisation accrue face à une situation préoccupante

La sécurité publique, notamment routière, demeure un défi majeur. D'après le Général Faye « En 2025, la Gendarmerie nationale a enregistré 7 532 accidents de la circulation. Les accidents corporels représentent 83 % des cas, avec 12 654 blessés et 850 décès. »

Il précise que « Les mois d'octobre et de décembre ont été les plus accidentogènes, en raison de la forte densité du trafic liée aux vacances et aux festivités. Dakar concentre à elle seule 2 913 accidents, soit 45,29 % du total, en raison notamment de la densité du trafic urbain et de l'intense fréquentation des grands axes, dont l'autoroute à péage. »

« Les véhicules particuliers restent les plus impliqués, avec 3 397 accidents (42 % du total) et 310 décès. Les accidents survenus en fin de semaine et durant les périodes de forte mobilité domicile-travail représentent 72 % des cas », détaille le patron de la Gendarmerie nationale.

Face à cette situation, déclare-t-il, « la Gendarmerie a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie nationale de sécurité routière, articulée autour de trois piliers : le contrôle, la sensibilisation et le changement de comportement. En 2025, près de 3 millions de véhicules ont été contrôlés, plus de 5 000 infractions relevées et environ 1,5 milliard de francs CFA recouvrés au profit du Trésor public. »

C'est ainsi, que « La construction des brigades routières de Saraya et de Mako en 2025, dont la mise en service est prévue en 2026, s'inscrit dans la volonté de renforcer le maillage territorial et d'améliorer la couverture opérationnelle », souligne le Général de Division.

Cependant, malgré l'intensification des contrôles et des patrouilles, l'accidentalité reste influencée par des facteurs exogènes : vétusté du parc automobile, usage de pneumatiques non conformes, non-respect du code de la route et comportements à risque (vitesse excessive, fatigue, alcool). Le facteur humain est impliqué dans 96 % des accidents.

Lutte contre la migration irrégulière : des résultats encourageants

En ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière, relève le Directeur de la Justice Militaire, « La Gendarmerie nationale a également intensifié ses efforts contre la migration irrégulière. En 2025, plus de 1 920 migrants ont tenté de quitter le territoire à bord de 15 embarcations, sous l'influence de réseaux de passeurs. »

En réponse, « une stratégie renforcée a été déployée pour prévenir les départs clandestins, démanteler les réseaux et porter assistance aux migrants en détresse. Des actions de sensibilisation ont été menées dans les principales zones de départ, notamment à Joal, Mbour, Kayar, Yenne et dans les îles du Saloum », a-t-il relevé, soulignant que « Les opérations conjointes avec l'Armée et la Police nationale, dans le cadre de l'opération « Yoko », ont permis de freiner significativement le phénomène. Au total, 44 tentatives de départ ont été déjouées et 2 757 migrants interceptés, dont 1 254 Sénégalais et 1 503 étrangers. Les opérations ont également conduit à l'arrestation de 72 personnes impliquées dans ces réseaux. »

Une institution engagée face aux nouvelles formes de criminalité

Outre la sécurité routière et la migration irrégulière, la Gendarmerie a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le trafic de drogue, la traite des personnes et les nouvelles formes de criminalité. Le Haut Commandant a insisté sur la nécessité d'adapter en permanence les stratégies face à l'évolution des menaces.

En conclusion, le Général Martin Faye a réaffirmé l'engagement de la Gendarmerie nationale à assurer la protection des populations et la défense des institutions, en cohérence avec les orientations stratégiques nationales. « Les résultats obtenus sont encourageants, mais les défis demeurent. Nous continuerons à renforcer nos capacités opérationnelles et notre proximité avec les citoyens », a-t-il déclaré.