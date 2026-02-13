Congo-Kinshasa: CAN Volleyball 2026 - La FEVOCO dévoile la liste des Léopards dames et messieurs présélectionnés

En prélude à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Volleyball 2026, le président de la Fédération de volleyball du Congo (FEVOCO), Christian Matata, a dévoilé jeudi 12 février la liste des Léopards dames et messieurs présélectionnés pour cette 25e édition de la CAN Volleyball.

La FEVOCO a retenu 22 athlètes hommes et 22 athlètes femmes pour le rassemblement prévu le 1er mars prochain.

Léopards messieurs

Coach : Dany Sapalo Okanda

Passeurs

Nakavoua Ben (Espoir)

Kola Mervedie (Espoir)

Lemba Cédric (Ubuntu)

Attaquants / Réceptionneurs

Shesha Kalonda Yannick (Oman)

Kitambala Moïse (Service National)

Kabongo Steve (Espoir)

Mulapwa Jonathan (Espoir)

Kitoko Kambale Didier (Espoir)

Salasala Perpétue (Green Team)

Ntotila Flory (Italie)

Pointus

Tshibasu Tegra (RAU)

Mabila Théophile (Service National)

Mukendi Fabrice (Emmanuel)

Centraux

Mayaula Magloire (Taïwan)

Lumanu Josué (Green Team)

Mukaba Philippine

Katombe Djanny (Garde Républicaine)

Djamba Élie (Crece)

Kabangu Muya Francis (Japon)

Libéros

Ndwayi Moïse (Espoir)

Munoni Peter (Ecovo)

Tshikanda Roda (Espoir)

2. Léopards dames

Coach : Arsène Mutombo

Passeuses

Kutekelenyi Nathalie (Canon)

Mutumbile Gemima (La Loi)

Lukau Nanou (La Loi)

Attaquantes / Réceptionneuses

Mpeti Irène (Arabie Saoudite)

Bompetshi Menezes (La Grâce)

Mukuna Sahara (Canon)

Nsimba Makumbu Éliege (La Gracia)

Tshibonge Lydia (La Loi)

Mbu Trésor (Canon)

Pointues

Makeisse Christelle (Carthage - Tunisie)

Mutiri Gloire (Crece)

Mutshima Kabasu Margot (Les Aigles)

Bakanke Faida (Philippines)

Centrales

Kanyinda Gemima (La Loi)

Mpata Mavie (Les Aigles)

Moyinza Aline (La Gracia)

Mpata Mispa (Canon)

Boketi Rosie (La Gracia)

Libéros

Musala Sila (La Loi)

Mbaya Gesica (La Grâce)

Nzau Princilia (Canon)

La CAN Volleyball 2026 se tiendra du 7 au 21 septembre dans deux capitales : Kinshasa (RDC) et Nairobi (Kenya). Cette 25e édition réunira 27 nations africaines.