Congo-Kinshasa: FIFA - Exécution immédiate des sanctions disciplinaires contre le DCMP

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a communiqué, ce vendredi 13 février, à la présidence de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) la position de la Fédération internationale de football association (FIFA) confirmant que les décisions rendues par ses instances judiciaires concernant le Daring Club Motema Pembe (DCMP) sont définitives, contraignantes et pleinement exécutoires.

La FECOFA précise que la FIFA a rappelé que ces affaires ne font l'objet d'aucune suspension, annulation ou radiation par une juridiction compétente. À ce jour, aucune confirmation de déduction de points n'a été transmise à la Fédération.

« Elle nous enjoint, en vertu de l'article 12 du Code disciplinaire de la FIFA, de procéder sans délai à leur mise en oeuvre », souligne la correspondance de la FECOFA.

La demande de moratoire introduite à la FIFA par la FECOFA n'ayant pas été acceptée, l'instance nationale instruit formellement la LINAFFOT de procéder immédiatement à l'exécution des sanctions sportives correspondantes, notamment la déduction des points prévue par les décisions de la FIFA, et d'en assurer la notification officielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La FECOFA appelle enfin la LINAFOOT à lui transmettre, dans les plus brefs délais, la preuve de l'exécution de ces décisions afin de lui permettre de répondre à la FIFA et d'éviter toute mesure disciplinaire à l'encontre du football congolais.