Congo-Kinshasa: Kinshasa - La démolition du site Socopao jette de nombreuses familles dans la rue

Les habitants du quartier Socopao, dans la commune de Limete, passent désormais la nuit à la belle étoile après la démolition de leurs maisons par l'Hôtel de ville de Kinshasa.

Cette opération, entamée lundi dernier, visait selon le gouverneur Daniel Bumba le site Pakadjuma et avait pour objectif de libérer les emprises de l'ONATRA afin de faciliter la mobilité du train urbain.

Les victimes rappellent qu'en 2023, la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe avait condamné l'Hôtel de ville pour destruction méchante et abus de pouvoir, à la suite des démolitions de 2022, lui ordonnant de verser 300 000 USD aux sinistrés.

Amos Ngeleka Mulopwe, porte-parole du comité des victimes de Socopao, affirme également détenir d'autres décisions judiciaires, dont un arrêt du Conseil d'État, renforçant la légitimité de leurs revendications: /sites/default/files/2026-02/amos_ngeleka_web.mp3