Afrique: Le Premier ministre Abiy a reçu son homologue italienne, Giorgia Meloni, dans le cadre du Sommet Italie-Afrique.

13 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a reçu son homologue italienne, Giorgia Meloni, à l'occasion du deuxième Sommet Italie-Afrique, coprésidé par les deux dirigeants.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre l'Italie et les pays africains.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a qualifié cette visite de « grand honneur » et de « véritable plaisir », mettant en avant la portée symbolique et stratégique de ce sommet.

Il a souligné que cette rencontre dépasse le cadre d'un simple rendez-vous diplomatique et reflète l'approfondissement d'un partenariat fondé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et une ambition commune en faveur d'une croissance durable.

La visite de la cheffe du gouvernement italien illustre la volonté commune d'élargir la coopération dans des secteurs prioritaires tels que le commerce, l'investissement, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et l'innovation.

Ce deuxième Sommet Italie-Afrique devrait ainsi renforcer la dynamique de collaboration et consolider les relations économiques et stratégiques entre l'Italie et le continent africain.

