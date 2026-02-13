Afrique: Les chefs de gouvernement du Rwanda et du Maroc sont arrivés à Addis-Abeba pour participer au 39e Sommet de l'Union africaine

Addis-Abeba — Le Premier ministre du Rwanda, Justin Nsengiyumva, et le chef du gouvernement du Maroc, Aziz Akhannouch, sont arrivés à Addis-Abeba pour prendre part à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

À leur arrivée à l'Aéroport international de Bole, les deux dirigeants ont été accueillis par le ministre éthiopien de la Paix, Mohamed Edris, ainsi que par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye.

Placée sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette 39e édition du Sommet de l'UA offre aux dirigeants africains une plateforme d'échanges sur les priorités majeures du continent, notamment la paix et la sécurité, la Zone de libre-échange continentale africaine et les initiatives de résilience climatique.