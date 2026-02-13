Afrique: Les présidents kenyan et sud-soudanais arrivent à Addis-Abeba pour le 39e sommet de l'UA

13 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les chefs d'État et de gouvernement de toute l'Afrique de l'Est arrivent dans la capitale éthiopienne pour la 39ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine (UA).

Le président William Samoei Ruto du Kenya et le président Salva Kiir Mayardit du Soudan du Sud ont atterri cet après-midi à Addis-Abeba pour participer à l'assemblée de haut niveau.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le président Ruto a reçu un accueil chaleureux du ministre des Mines Habtamu Tegegn et du ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

De même, le président Salva Kiir a été reçu par la même délégation, témoignant de l'effort coordonné du gouvernement éthiopien pour accueillir les dirigeants régionaux.

Le 39e Sommet de l'Union africaine se tient sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », offrant aux dirigeants une plateforme d'échange sur la paix et la sécurité continentales, la Zone de libre-échange continentale africaine et les initiatives de résilience climatique.

Marque historique, le Sommet Italie-Afrique se déroule également aujourd'hui à Addis-Abeba, une première pour ce forum de haut niveau sur le sol africain.

Cette réunion souligne l'engagement de l'Italie en faveur d'un partenariat d'égaux dans le cadre du Plan Mattei, axé sur la coopération stratégique dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité alimentaire.

L'organisation conjointe de ces deux sommets renforce le rôle d'Addis-Abeba comme capitale diplomatique de l'Afrique et plaque tournante du développement durable du continent et de son engagement mondial.

