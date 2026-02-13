Afrique: Les chefs d'État de la Zambie et de la Somalie sont arrivés à Addis-Abeba pour participer au Sommet de l'UA et au Forum Italie-Afrique

Addis-Abeba — Les présidents zambien Hakainde Hichilema et somalien Hassan Sheikh Mohamud ont débarqué à Addis-Abeba pour prendre part à la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine.

Le président zambien Hakainde Hichilema a atterri cet après-midi à l'aéroport international de Bole, où il a été chaleureusement accueilli par le ministre des Mines, Habtamu Tegegn, et le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est également arrivé dans la capitale aujourd'hui et a été reçu à l'aéroport par le ministre des Finances, Aynalem Negussie, et l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

La 39e session de l'Assemblée de l'Union africaine se déroule sous le thème « Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

Parallèlement, Addis-Abeba accueille le Sommet Italie-Afrique, la première édition de ce forum de haut niveau sur le continent africain.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, y rencontre des dirigeants africains pour discuter de partenariats stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité alimentaire.

Le forum met également l'accent sur l'éducation et la santé, en valorisant la technologie italienne pour renforcer les chaînes de valeur agro-industrielles et développer le capital humain en Afrique.

La tenue simultanée de ces deux sommets souligne le rôle d'Addis-Abeba comme capitale diplomatique du continent et plaque tournante pour façonner les futurs partenariats mondiaux de l'Afrique.