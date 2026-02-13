Ethiopie: Le pays accroît l'accès à l'eau potable - Ministère

Cette actualisation survient alors que les dirigeants africains se préparent au 39e sommet de l'Union africaine, suite à la clôture de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue au siège de l'UA à Addis-Abeba.

Le sommet prochain se déroulera sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », plaçant l'eau et l'assainissement au coeur du plan de développement à long terme du continent.

Motuma Mekassa, conseiller du ministre de l'Eau et de l'Énergie, a expliqué que cette attention continentale reflète les progrès réalisés par l'Éthiopie dans l'extension des services d'eau potable. Il a précisé que l'Agenda de l'UA « s'aligne parfaitement sur les avancées de l'Éthiopie en matière de sécurité hydrique et d'assainissement », et constitue une plateforme clé pour accélérer les initiatives futures.

Il a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de renforcer leur coopération afin de bâtir des infrastructures hydriques fiables, protégeant la santé publique et soutenant le développement durable. « La sécurité hydrique est essentielle au bien-être de nos citoyens et à la transformation économique du continent », a-t-il affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Motuma Mekassa a souligné que les efforts de l'Éthiopie dépassent le cadre national, les améliorations de l'accès à l'eau bénéficiant également aux communautés des régions voisines, favorisant l'intégration régionale et la prospérité partagée.

Il a ajouté que le thème choisi par l'UA devrait stimuler de nouvelles opportunités d'investissement dans les systèmes d'eau et d'assainissement à travers l'Afrique. L'Éthiopie poursuit par ailleurs des projets d'infrastructure à grande échelle pour maintenir l'élan déjà acquis.

En évoquant la trajectoire globale de développement du pays, le conseiller a rappelé que les progrès éthiopiens en matière d'accès à l'eau potable, de gestion intégrée des ressources hydriques et de développement des énergies renouvelables offrent des enseignements précieux pour d'autres nations africaines.

Tout en soulignant que le développement des ressources en eau exige des capacités institutionnelles solides et un financement soutenu, Motuma Mekassa a réaffirmé l'engagement du gouvernement à collaborer étroitement avec les partenaires au développement pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063.

Ce nouvel accent mis par le continent sur la sécurité hydrique est largement perçu comme une étape décisive pour améliorer les conditions de vie, renforcer la résilience et promouvoir une croissance inclusive à travers l'Afrique.