Maroc: Examen des solutions techniques susceptibles d'accélérer l'évacuation des eaux dans les zones affectées

Les solutions techniques susceptibles d'accélérer la cadence d'évacuation des eaux dans les zones affectées par les fortes précipitations ont été au centre d'une visite de terrain, jeudi dans la commune d'Al Haouafate (province de Sidi Kacem).

Ces mesures ont été présentées lors d'une visite du gouverneur de la province de Sidi Kacem, Abdelaziz Zerouali, aux zones touchées par les intempéries à la commune d'Al Haouafate, précisément au niveau des douars de la région de "Derkaoua".

Cette visite, qui a permis de constater sur le terrain l'ampleur des dégâts causés par les inondations, a été également l'occasion de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide à la population ainsi que la mise en place d'un plan d'action visant notamment, l'assèchement des eaux, dans le cadre d'une coordination étroite entre les services concernés.

M. Zerouali s'est également rendu au centre de santé d'Al Haouafate pour s'enquérir de l'avancement des prestations médicales dispensées aux habitants en cette conjoncture exceptionnelle, ainsi que pour s'informer des opérations d'évacuation médicale d'un certain nombre de patients et leur transfert à l'hôpital provincial.

Dans ce contexte, les acteurs associatifs de la région ont affirmé à la MAP que la situation aux douars relevant de la commune d'Al Haouafate demeure "difficile" à cause des fortes intempéries qui ont provoqué la fermeture des pistes et l'enclavement des habitants de certains douars, exprimant leur souhait de rouvrir ces pistes, dès que possible.

Ils ont, en outre, salué la mobilisation des différentes autorités et services concernés qui ont contribué à atténuer les répercussions des intempéries, grâce à l'aménagement de digues de terre et l'organisation d'opérations de secours et d'évacuation, saluant la poursuite des opérations de distribution des aides alimentaires, notamment l'ogre au profit des éleveurs de bétail.

Par ailleurs, le responsable provincial de l'unité de santé et d'environnement à la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Sidi Kacem, Abdelhak Grin, a assuré que la délégation provinciale a mobilisé des équipes médicales spécialisées afin de prodiguer les prestations de santé de base, y compris la vaccination, le suivi de grossesse et la prise en charge des catégories vulnérables, tout en renforçant le contrôle et la prévention épidémiologique dans la province.

Concernant la santé environnementale, un suivi constant est assuré pour contrôler la qualité de l'eau, traiter les points d'eau et interdire la consommation des eaux de puits submergés par les inondations, tout en prélevant des échantillons pour des analyses bactériologiques, a-t-il fait savoir, précisant que la qualité et la salubrité des denrées alimentaires sont également contrôlées, ainsi que la gestion des déchets liquides et solides et leurs modalités d'élimination appropriées.

Des opérations de lutte contre les insectes et les rongeurs sont également menées, ainsi que des actions de sensibilisation sanitaire visant à préserver des conditions d'hygiène adéquates dans les centres d'hébergement, a-t-il relevé.

Ces interventions de terrain s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'urgence globale engagée par les autorités provinciales de Sidi Kacem, visant à sécuriser les points sensibles et à atténuer l'impact des récentes perturbations climatiques sur les populations rurales et les infrastructures de base.