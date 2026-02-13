Maroc: Othman Kaïr - La préparation des élèves aux compétences, à l'esprit critique et à l'autonomie d'apprentissage, clé de voûte de l'action des écoles

Les écoles doivent désormais préparer les élèves aux compétences, à l'esprit critique, à l'autonomie d'apprentissage et à la capacité d'interagir de manière positive avec leur environnement, a indiqué, jeudi à Rabat, le président de l'Observatoire national du développement humain (ONDH), Othman Kaïr.

Intervenant lors d'un Symposium national organisé par l'ONDH en partenariat avec la Faculté des sciences de l'éducation sous le thème "Ecoles pionnières: la question du modèle et les enjeux de la transformation éducative", M. Kaïr a relevé que le véritable défi consiste à établir une philosophie du leadership, à bâtir un système scolaire qui tire les leçons de son expérience et qui corrige son cap de manière constante, tout en plaçant l'apprenant au coeur de chaque décision éducative.

Selon l'intervenant, le succès de toute réforme éducative repose sur la capacité collective à construire une compréhension partagée, une appropriation collective de la vision et la participation active de toutes les parties prenantes.

Et de relever que les écoles publiques sont confrontées à des défis dans un contexte national et international caractérisé par des transformations sociales, économiques et technologiques rapides, rappelant que le lancement du programme "Ecoles pionnières" s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Feuille de route 2022-2026 pour un système éducatif de qualité.

Pour sa part, le directeur général de l'Action pédagogique au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Youssef El Azhari, a indiqué que la mise en oeuvre des engagements clés de la Feuille de route 2022-2026, qui a débuté dès l'année scolaire 2023-2024 au niveau primaire, englobe la promotion du niveau des apprentissages fondamentaux, l'identification des leviers essentiels et la mise en place des mécanismes permettant un suivi rigoureux des progrès accomplis.

De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur de l'éducation, de la Formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Fouad Chafiki, a affirmé que l'objectif principal du projet de la nouvelle école est d'intégrer les évolutions mondiales à ses principes fondamentaux, ajoutant que l'un des objectifs de la réforme du système éducatif national est l'autonomie des établissements scolaires.

L'évolution des écoles passe par leur autonomie, leur capacité à se réformer et l'abandon d'une approche hiérarchique, a-t-il souligné, ajoutant que la réforme vise également à favoriser l'engagement citoyen et à mettre en place des structures de soutien pour les enseignants, les élèves et l'administration, ainsi qu'à assurer un accompagnement efficace des élèves.

De son côté, Mustapha El Yahyaoui, professeur d'enseignement supérieur et expert en évaluation des politiques publiques, a insisté sur le fait que les principaux défis des réformes résident dans la compréhension de leur contenu et de leur mise en oeuvre.

Ce symposium national a pour objectif de contribuer à une compréhension approfondie et partagée du modèle des "Ecoles pionnières" et à mettre en lumière leur potentiel en tant que levier d'amélioration de la qualité de l'éducation et de promotion de l'équité au sein du système éducatif marocain.