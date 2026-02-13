Maroc: Mise en avant à Addis-Abeba de l'approche Royale visant à faire de l'eau un levier structurant de la résilience climatique et du développement

L'approche Royale éclairée visant à faire de l'eau et de l'assainissement des leviers structurants de la résilience climatique et du développement humain inclusif, tout en prônant une coopération Sud-Sud solidaire a été mise en avant, jeudi à Addis-Abeba, lors d'un side event organisé à l'initiative de la Mission permanente du Maroc auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, dans le cadre de la 48ème session du Conseil exécutif de l'UA.

Lors de cette rencontre ministérielle, tenue sous le thème "L'eau et l'assainissement en Afrique: une coopération Sud-Sud pour des solutions innovantes au service de la résilience climatique et du développement humain inclusif", l'accent a été mis sur la stratégie mise en place par le Royaume pour la gestion de la problématique de l'eau, en combinant infrastructures hydrauliques, solutions fondées sur la nature, collecte et valorisation des eaux pluviales et gestion intégrée des bassins versants.

Ouvrant cette rencontre, l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné que la question de l'eau demeure au coeur des priorités du Maroc, mettant l'accent sur l'intérêt et l'engagement collectif accordé à cette problématique.

Le diplomate a aussi exprimé la disposition du Maroc à échanger son expérience et à promouvoir la coopération avec les pays africains pour gérer cette problématique conformément à l'agenda 2063.

Pour sa part, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a indiqué que l'organisation de ce side event illustre l'engagement constant du Royaume envers les causes africaines et la coopération Sud-Sud, dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.

Il a relevé que pour l'Afrique, la problématique de l'eau n'est plus une question sectorielle, mais une urgence vitale, au coeur de la sécurité humaine, de la paix et du développement durable, soutenant que le Maroc se veut une référence majeure dans le continent, au vu de ses progrès remarquables réalisés dans le domaine de l'eau non conventionnelle, notamment le dessalement de l'eau de mer pour répondre à la rareté structurelle des ressources hydriques.

"Nous nous réjouissons également du modèle marocain de gestion durable des nappes souterraines par le biais de contrats de nappe, du développement de systèmes d'alerte précoce pour la gestion des inondations, ainsi que du leadership du Maroc au niveau international", a-t-il enchaîné.

De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l'urgence de la gestion de l'eau et de l'assainissement pour le développement durable et inclusif en Afrique.

Il a rappelé qu'en dépit des efforts engagés par les gouvernements nationaux pour renforcer la résilience climatique, les défis demeurent colossaux dans la mesure où des millions de citoyens africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable et souffrent de conditions d'assainissement insuffisantes, ce qui souligne l'urgence d'une mobilisation coordonnée des ressources et des idées à l'échelle continentale.

Il a également insisté sur la nécessité de privilégier l'autonomie financière et la mobilisation des ressources africaines avant de solliciter l'appui des partenaires extérieurs, appelant à une action collective et concertée basée sur une stratégie fondée sur la solidarité et la souveraineté du continent en vue de relever efficacement ces défis vitaux pour le bien-être de dizaines de millions d'Africains.

Même son de cloche du côté du ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, qui a appelé les pays africains à renforcer leur solidarité et à prioriser la question de l'eau dans toute stratégie de développement.

M. Bizimana, dont le pays assurera à partir de samedi la présidence tournante de l'UA, a relevé que l'investissement dans l'eau et l'assainissement est un choix économique judicieux, insistant sur l'importance d'investir dans les infrastructures durables.

Le commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, Moses Vilakati, a, quant à lui, affirmé que ce side event reflète l'esprit de solidarité que doivent cultiver les pays africains à travers la coopération Sud-Sud, en vue de favoriser le partage des expériences et le renforcement des capacités.

Il a aussi insisté sur le rôle central de l'eau pour la transformation socio-économique du continent et la réalisation de l'Agenda 2063, relevant que l'eau et l'assainissement ne sont pas seulement des questions de droits humains et de dignité, mais aussi de développement stratégique pour l'Afrique.

Soulignant l'importance de l'innovation et de la coopération régionale, il a appelé à renforcer les synergies entre les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et des écosystèmes.

Le commissaire a plaidé pour des mécanismes de financement innovants, y compris les partenariats public-privé et la mobilisation des ressources internes des Etats membres, saluant dans la même veine l'engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud.

Cette rencontre a été marquée par un exposé de l'experte marocaine Laila Oualkacha sur la stratégie de l'eau adoptée par le Maroc, conformément à la vision Royale éclairée, soulignant que cette stratégie peut servir de modèle pour les pays du continent.

Cette rencontre a été également ponctuée par la projection d'une vidéo sur les réalisations du Maroc en matière d'infrastructures hydrauliques.

A rappeler que le Maroc propose d'accueillir une conférence de haut niveau sur la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours de l'année 2026, en perspective de la conférence de l'ONU sur l'eau, prévue à Abou Dhabi en décembre prochain.