Afrique: Le Maroc pays à l'honneur de l'EFM

Le coup d'envoi de la 76e édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale) a été donné jeudi soir dans la capitale allemande, au célèbre Berlinale Palast, lors d'une cérémonie inaugurale présidée par la directrice du festival, Tricia Tuttle, et le président du jury, Wim Wenders.

Le ministre d'Etat à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, le bourgmestre-gouverneur de Berlin, Kai Wegner, ainsi que Michelle Yeoh, récipiendaire de l'Ours d'or d'honneur, ont été accueillis comme invités d'honneur sur le tapis rouge, aux côtés des membres des différents jurys et de nombreuses autres personnalités allemandes et internationales.

La délégation marocaine, participant à l'European Film Market (EFM), événement professionnel organisé dans le cadre de la Berlinale, et qui met cette année le Maroc à l'honneur, a également foulé le tapis rouge, notamment en la personne de l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, du secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini, et du directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reda Benjelloun.

Pour Mme Alaoui, la présence du Maroc à la Berlinale 2026 témoigne de la place qu'occupe désormais la culture marocaine sur la scène internationale, et plus particulièrement le cinéma, en tant que langage de dialogue, de compréhension mutuelle et de rapprochement entre les peuples.

Cette présence reflète également la convergence des valeurs portées par la Berlinale et par le Royaume du Maroc : la diversité culturelle, la liberté de création, l'ouverture aux autres et le pluralisme de l'expression artistique, a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie inaugurale. Cette trajectoire, poursuit-elle, est indissociable de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a constamment oeuvré pour faire de la culture un levier de modernité, d'ouverture d'esprit et de rayonnement à l'international.

La diplomate a également rappelé que, sous l'impulsion du Souverain, le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un espace de dialogue interculturel, où les traditions et la création contemporaine coexistent et s'enrichissent mutuellement, et où le cinéma joue un rôle central dans la narration de sociétés ouvertes, diverses et en mouvement.

Au niveau des relations bilatérales, Mme Alaoui a souligné que la participation du Royaume à la cérémonie d'ouverture de la Berlinale vient enrichir les relations bilatérales d'excellence qui existent entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Une relation, dit-elle, fondée sur un partenariat stratégique incluant une coopération culturelle étroite, caractérisée par des échanges artistiques réguliers, des partenariats institutionnels durables et une volonté partagée de promouvoir la culture comme vecteur de rapprochement entre les sociétés.

Assurant de la conviction profonde du Maroc que le cinéma est un instrument de dialogue entre les peuples, de compréhension mutuelle et de promotion des valeurs de paix, d'ouverture et de coexistence, Mme Alaoui s'est dite réjouie que le Maroc et l'Allemagne poursuivent le renforcement de leur coopération culturelle fondée sur la confiance, l'échange et une vision partagée de la culture comme bien commun universel.

Mercredi, un événement consacré au Maroc a été organisé au mythique Gropius Bau pour donner le coup d'envoi de la participation du Royaume à l'EFM, en sa qualité de premier pays africain à être mis à l'honneur dans cet événement, volet professionnel et B2B de la Berlinale.

Plusieurs personnalités éminentes du 7e art en Allemagne, dont la directrice de la Berlinale, Tricia Tuttle, et la directrice de l'EFM, Tanja Meissner, ont pris part à cette cérémonie en l'honneur du Maroc, sur lequel le choix s'est porté naturellement, selon les organisateurs, au regard du nombre important de productions internationales accueillies chaque année au Royaume.

La participation du Maroc à l'EFM (12-18 février) mettra en avant les mécanismes nationaux de coproduction et de financement du CCM, ainsi que l'expertise du Royaume en matière de tournages internationaux, alors que le Royaume compte désormais parmi les destinations privilégiées des productions étrangères. Composée de producteurs confirmés et d'une nouvelle génération de professionnels, la délégation marocaine présentera des oeuvres de fiction, des documentaires, des séries et des projets en développement, dont certains en phase de post-production, avec pour objectif de renforcer les coproductions et les partenariats internationaux.

En marge de l'EFM, des rencontres professionnelles et des tables rondes réuniront des acteurs marocains et allemands du secteur en perspective de collaborations futures.

Par ailleurs, le film "The Mirage" (1979) d'Ahmed Bouanani a été sélectionné dans la section "Berlinale Classics", dédiée aux oeuvres patrimoniales restaurées, où il sera projeté en première mondiale dans une version nouvellement restaurée.