Afrique: Coupe de la CAF - Le WAC et l'OCS aspirent à clore la phase de poules sur une bonne note

Le Wydad de Casablanca (WAC) accueillera le club tanzanien d'Azzam FC, dimanche prochain au Complexe Sportif Mohammed V (14h00) lors de la 6è et ultime journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football avec l'objectif de l'emporter et valider son ticket pour les quarts de finale.

Les Rouge et Blanc, auréolés du leur victoire à l'extérieur le week-end dernier chez Nairobi United (1-0), sont leaders de leur groupe avec 12 points. Même un match nul catapulterait les coéquipiers de Hakim Ziyech au prochain tour.

De son côté, Azzam FC garde toujours des chances de qualification en quarts puisqu'il pointe à la 3è place avec 9 points, devancé au goal-average par l'AS Maniema qui accueillera l'équipe de Nairobi United. C'est dire que le verdict ne sera rendu qu'à l'issue de cette dernière journée qui s'annonce palpitante.

Le WAC aurait pu éviter le suspense dans ce groupe dès la 4è journée, mais sa défaite surprise chez les RD Congolais de Maniema (1-0) a redistribué les cartes dans cette poule. "Nous avons défini nos objectifs dès le début. Il est vrai que le Wydad est habitué à la Ligue des champions africaine, mais cette saison, nous participons à la Coupe de la Confédération", a affirmé l'entraîneur du WAC, Mohamed Amine Benhachem, assurant que "notre premier objectif est de terminer la phase de groupes en tête, puis d'atteindre la finale, et enfin de remporter le titre".

De son côté, l'Olympic Safi (OCS), déjà qualifié pour les quarts de finale, occupe la 2è place du groupe A (12 pts), derrière l'USM Alger (13 pts). Le club safiot, auteur d'une belle victoire dimanche dernier à domicile face à Djoliba AC (2-1), abordera son prochain match, samedi à l'extérieur, face à l'USM Alger sans pression aucune mais avec l'ambition de terminer la phase de groupes sur une note positive, voire s'emparer des commandes de son groupe.

Le cadre national Zakaria Aboub, qui a pris les rênes du club en novembre dernier, a réussi à mener le club safiot à bon port pour atteindre les quarts de finale de la Coupe de la CAF pour la première fois de son histoire.

Le coach de l'OCS avait déjà souligné que le club veut éviter les gros calibres du continent en quart de finale. "Nous avons un très bon groupe et visons la première place pour ne pas affronter les grandes formations du continent. Le système de la compétition nous oblige à gérer les volets logistique et physique avec une grande attention", avait-t-il déclaré à la presse.

Dans les autres groupes, le CR Belouizdad et Otoho d'Oyo (poule C) ont déjà poinçonné leurs billets pour le prochain tour, tandis que la course pour la qualification bat son plein dans le groupe D où Kaizer Chiefs, le Zamalek et Al Masry sont toujours en quête d'une qualification pour les quarts.

Programme (heure GMT)

Samedi

16h00 : Zamalek (EGY) vs Kaizer Chiefs (RSA)

16h00 : Al Masry (EGY) vs ZESCO United (ZAM)

19h00 : USM Alger (ALG) vs Olympic Safi (MAR)

Dimanche

14h00 : Maniema Union (RDC) vs Nairobi United (KEN)

14h00 : Wydad Casablanca (MAR) vs Azam (TAN)

16h00 : CR Belouizdad (ALG) vs AS Otoho (CGO)

16h00 : Djoliba (MLI) vs San Pedro (CIV)

16h00 : Stellenbosch FC (RSA) vs Singida Black Stars (TAN).