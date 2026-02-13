Maroc: Botola Pro D1 - Une lutte acharnée pour la tête du classement

La Botola Pro D1 de football entre dans une phase décisive à l'occasion de la 12ème journée, qui sera marquée par une lutte acharnée pour s'emparer des premières places.

Le bal de cette journée devait être ouvert vendredi soir par la rencontre opposant le Raja de Casablanca (2è, 19 points) à l'Union Yaacoub El Mansour (15è, 6 points).

Dans un duel équilibré, l'Ittihad de Tanger accueille l'Olympique Dcheira (tous deux 8ès avec 12 points) dans une confrontation directe susceptible de rebattre les cartes au milieu du classement. Ce match pourrait s'avérer déterminant dans la lutte pour s'éloigner de la zone dangereuse.

Pour sa part, le COD Meknès (2è, 19 points) tentera de poursuivre sur sa lancée positive lors de son déplacement chez le Hassania d'Agadir (6è, 13 points).

De son côté, le Difaâ Hassani d'El Jadida (6è, 13 points) ambitionne de consolider son capital en recevant l'Union Touarga (14è, 7 points), toujours en quête d'un premier succès cette saison.

Le Fath Union Sport disputera quant à lui un match difficile face au Kawkab de Marrakech, dans une confrontation directe entre deux équipes totalisant le même nombre de points.

Cette journée sera également marquée par le report de trois rencontres, dont le choc très attendu entre le Maghreb de Fès (1er, 20 points) et son dauphin, le Wydad de Casablanca, crédité du même total. Les deux formations restent invaincues jusqu'à présent : le MAS s'appuie sur une solide assise défensive (quatre buts encaissés), tandis que le club casablancais aborde l'échéance fort de six victoires en huit rencontres disputées.

L'Olympic de Safi (lanterne rouge, 5 pts) affrontera la Renaissance de Zemamra (10è, 11 points).

Enfin, l'AS FAR (3e, 18 points) sera confrontée à un test de taille en recevant la Renaissance de Berkane (10e, 11 points), qui compte encore des matches en retard.

Cette affiche s'annonce tactiquement disputée, d'autant que la défense des Militaires ne s'est inclinée qu'à une seule reprise depuis le début de la saison.

Programme

Samedi

16h00 : IRT-OD

18h00 : DHJ-UTS

Dimanche

16h00 : HUSA-CODM

18h00 : FUS-KACM

Botola Pro D2

La Botola Pro D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 15ème journée. Le programme des matches est comme suit :

Samedi à 15h00

A.Tiznit-CAK

KAC-SCCM

RBM-JSM

USMO-UST

Dimanche à 14h00

CJBG-JSS

RAC-US.Boujaâd

SM-MAT

WAF-MCO.