Maroc: La nocturne philosophique de Casablanca - Une réflexion dépassionnée sur l'ambivalence des passions

La 11ème édition de la nocturne philosophique de Casablanca a réservé jeudi un débat autour du thème évocateur "L'ambivalence des passions : où va le monde ?", en présence de philosophes, intellectuels, chercheurs et artistes nationaux et internationaux.

Organisé à la Faculté de médecine et de pharmacie par l'Université Hassan II de Casablanca et l'Institut français du Maroc, en partenariat avec la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik, ce débat a été l'occasion de tenter de répondre à des questions existentielles et lancinantes telles "Entre élan de vie et chaos mondial, les passions mènent-elles le monde ?", "Comment vivre la philosophie comme un espace de résistance et de réinvention ?, "Comment mieux habiter notre époque avec lucidité et sensibilité ? ou encore "Comment faire face à l'injustice?".

Sur cette nocturne philosophique qui a mis en présence une belle brochette de penseurs africains, européens et américains, le président de l'Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug a indiqué à la MAP que cette rencontre de réflexion s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'université sur son environnement culturel et intellectuel, consacrant ainsi son rôle en tant qu'espace de débat public sérieux sur les grandes questions d'actualité.

Et d'ajouter que l'université cherche à promouvoir l'esprit critique ainsi que le dialogue interdisciplinaire et ce, en vue de former des étudiants ouverts et en phase avec les challenges de l'époque.

Pour sa part, la directrice générale de l'Institut français du Maroc, Agnès Humruzian, a affirmé que ce rendez-vous philosophique annuel illustre la profondeur du partenariat entre le Maroc et la France et aussi la conviction partagée quant à l'importance de promouvoir ensemble le dialogue des peuples.

Elle a également noté que le choix de la thématique de cette édition est dicté par le rythme accéléré des changements internationaux, notant que la philosophie permet de rapprocher les vues tout en favorisant un débat dépassionné dans un monde qui change vite.

D'où, pour elle, l'importance de cette rencontre de réflexion qui rend la philosophie accessible à toutes et tous.

Cette édition affirme encore une fois la singularité des Rendez-vous de la philosophie dans la cité : un espace de pensée ouvert, exigeant et résolument international, à la croisée des continents, des langues et des traditions philosophiques. Philosophie, sciences humaines, psychanalyse, littérature et arts s'y rencontrent pour penser les fractures du présent et les devenirs du monde.