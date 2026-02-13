Afrique: A Nairobi, OCP Africa présente ses initiatives innovantes pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent

Le Groupe OCP, à travers sa filiale kenyane, a présenté, jeudi dans le cadre de la 9e édition de l'Africa Agri Expo qui se tient à Nairobi, une série de solutions et d'initiatives innovantes destinées à améliorer la productivité agricole et à renforcer la sécurité alimentaire en Afrique.

Intervenant lors d'une conférence sous le thème "Transformer l'agriculture, l'alimentation et l'élevage en Afrique grâce à l'innovation, la technologie, l'investissement et la durabilité", les représentants d'OCP Kenya, sponsor de cette grand-messe de l'innovation agricole africaine, ont dévoilé une batterie de solutions destinée à renforcer la fertilité des terres et optimiser les rendements agricoles au service d'une agriculture durable.

OCP Kenya a rappelé, à cette occasion, ses multiples initiatives pour soutenir l'agriculture dans le pays, notamment les laboratoires d'analyses des sols mobiles, conçus pour améliorer les pratiques agricoles et développer les compétences des agriculteurs dans l'analyse des sols.

Selon les représentants d'OCP Kenya, le programme a permis l'analyse de 11.000 points de sols couvrant plus de 2 millions d'hectares au Kenya, tandis que le Système d'information géographique (SIG) a cartographié 850.000 hectares, fournissant des données précises pour améliorer la fertilité des terres et les rendements agricoles, rapporte la MAP.

OCP Kenya a également mis en avant le Triple Super Phosphate (TSP), un engrais phosphaté reconnu pour sa forte teneur en phosphate, la plus élevée parmi les engrais granulaires sans azote. Adaptable aux différentes typologies de sols, le TSP constitue une solution performante pour renforcer la fertilité des terres et optimiser les rendements agricoles.

Les Farmer Hubs (pôles des agriculteurs), des centres locaux multifonctionnels équipés de salles de formation et de laboratoires d'analyse des sols, ont également été présentés. Ces centres offrent des intrants agricoles tels que des engrais et des semences améliorées et constituent de véritables plateformes de proximité pour le transfert de connaissances, l'innovation agricole et l'amélioration durable de la productivité.

Organisé au Centre international de conférences Kenyatta sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement de l'élevage, l'Africa Agri Expo, qui en est à sa neuvième édition, devrait accueillir plus de 10.000 visiteurs.

L'événement vise à connecter l'écosystème agricole africain aux opportunités mondiales, au service d'une agriculture intelligente, durable et fondée sur les données.