Maroc Telecom - Hausse du chiffre d'affaires à 36,7 MMDH en 2025

Le chiffre d'affaires (CA) du Groupe Maroc Telecom a atteint 36,7 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 1,4% par rapport à 2024.

Cette évolution reflète la croissance des activités à l'international (+5,3%) combinée à la résilience des activités au Maroc, indique le Groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 31 décembre 2025.

Sur le seul quatrième trimestre, le CA a progressé de 2,1%, porté par la performance des filiales Moov Africa (+4,1%) et la légère croissance des revenus au Maroc (+0,4%), fait savoir la même source.

Concernant les investissements hors fréquences et licences, ils ont représenté 25,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé sur l'année, et impactés par le lancement de la 5G au Maroc.

Maroc Telecom fait aussi état d'une baisse des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) de 11% par rapport à fin 2024, pour se situer à 8,02 MMDH.

Cette évolution s'explique par l'accroissement des investissements qui intègrent notamment le prix de la licence 5G au Maroc et le renouvellement de licences dans les filiales Moov Africa avec un impact cash de 3 MMDH, rapporte la MAP.

Au 31 décembre 2025, la dette nette consolidée du Groupe a représenté 0,9 fois l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization / Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) EBITDA annuel.

"Sur l'exercice 2025, Maroc Telecom a confirmé la solidité de son modèle et sa capacité d'exécution dans un environnement concurrentiel et macroéconomique exigeant, sur l'ensemble de ses marchés de présence", souligne le Groupe qui clôture l'année en ligne avec ses objectifs opérationnels et financiers, attestant de la robustesse de ses fondamentaux.

La poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts et d'une discipline financière stricte a permis de préserver des marges élevées et une forte génération de cash, tout en maintenant un niveau d'investissement soutenu, explique la même source, ajoutant que les initiatives de transformation digitale, d'innovation et le développement des usages data ont contribué à la croissance des revenus, portée par le haut débit Mobile et le FTTH.

Et de noter : "L'année 2025 marque une étape stratégique importante avec le règlement du dossier relatif au dégroupage avec la mise en place des joint-ventures UniFiber et UniTower et le lancement commercial de la 5G au Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeur à moyen et long termes".

Ces réalisations confirment la pertinence de la politique d'investissement du Groupe dans ses infrastructures réseau, tant sur le marché domestique qu'à l'international, et renforcent sa stratégie fondée sur la qualité de service, l'excellence opérationnelle et la croissance durable.

Le Conseil d'administration de Maroc Telecom proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, la distribution d'un dividende de 4 dirhams par action, représentant un montant global de 3,5 MMDH.

Le Groupe compte près de 77 millions de clients en 2025

Le parc du Groupe Maroc Telecom s'est établi à près de 77 millions de clients au terme de l'année 2025, en augmentation de 3,6% sur un an.

Cette performance est tirée essentiellement par la croissance du parc des filiales Moov Africa (+5,1%), alors que la base client au Maroc est restée stable à 22 millions de clients, indique le Groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 31 décembre 2025.

Au Maroc, le parc Mobile a atteint environ 19,2 millions de clients et le parc Fixe s'est situé à plus de 1,6 million de lignes.

Pour ce qui est des filiales Moov Africa, le parc Mobile a avoisiné 54 millions de clients, répartis sur la Côte d'Ivoire (13.403.000), Tchad (7.619.000), Burkina Faso (7.296.000), Mali (7.147.000), Bénin (5.300.000), Niger (4.547.000), Togo (4.011.000), Mauritanie (2.660.000), Gabon (1.609.000) et Centrafrique (346.000).

Le parc Fixe, lui, s'est chiffré à 299.000 abonnés, répartis sur le Mali (144.000), le Gabon (76.000), le Burkina Faso (71.000) et la Mauritanie (7.000), tandis que le parc Haut débit fixe s'est établi à 319.000 clients.