Maroc: La paire USD/MAD se déprécie de 0,49% en janvier 2026

La paire USD/MAD a enregistré un repli de 0,49% en janvier dernier, traduisant une poursuite du raffermissement du dirham face au dollar américain en ce début d'année, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution résulte principalement de la combinaison d'un effet panier négatif (-1,03%) reflétant l'affaiblissement du dollar américain vis-à-vis des principales devises de référence et d'un effet marché positif (+0,43%) signalant un léger resserrement de la liquidité domestique, explique BKGR dans sa récente publication "Fx Monthly".

Le mouvement observé s'inscrit dans un contexte de demande en devises relativement contenue et de fondamentaux extérieurs toujours favorables soutenant la stabilité de la monnaie nationale, relève la même source.

A l'inverse, la paire EUR/MAD s'est appréciée de 1,13% portée par un effet panier positif (+0,65%), traduisant la vigueur de l'euro face au billet vert à l'international, tandis que l'effet marché demeure modéré, rapporte la MAP.

Cette configuration a également bénéficié aux autres devises du panier à l'image du GBP/MAD et du CAD/MAD.

Dans l'ensemble, le dirham a évolué dans un environnement globalement équilibré marqué par un arbitrage favorable aux devises européennes et par une dynamique de change principalement pilotée par les mouvements internationaux du dollar américain.

Côté prévisions, BKGR indique que les niveaux cibles des paires EUR/MAD et USD/MAD ressortiraient respectivement à 10,89 et à 9,23 à fin mars 2026, compte tenu de l'anticipation d'une baisse de la parité EUR/USD à 1,18 couplée à une hausse des spreads de liquidité.

A horizon 6 mois, avec une prévision d'EUR/USD à 1,20 et une baisse attendue des spreads de liquidité, notamment en raison des anticipations des flux accrus à l'export pendant la période estivale, les prévisions pour la parité EUR/MAD et USD/MAD s'établiraient respectivement à 10,73 et à 9,09.