Sénégal: L'Azerbaïdjan mise sur « Le Soleil » pour renforcer sa visibilité au pays

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Dakar, avec résidence à Rabat (Maroc), Nazim Samadov, a été reçu hier par le directeur général de la Sspp « Le Soleil », Lamine Niang. Le diplomate compte sur le quotidien national pour accroître la visibilité de son pays auprès du public sénégalais.

Dans la capitale sénégalaise depuis quelques jours, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Dakar, résidant à Rabat (Maroc), Nazim Samadov, multiplie les rencontres. Il veut surtout profiter de son séjour pour rencontrer les autorités étatiques et dynamiser la coopération entre les deux pays. Selon lui, il a eu des séances de travail avec les ministères de l'Économie, des Forces armées, de la Jeunesse, entre autres. L'ambassadeur a listé de nouvelles pistes pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, cercle que le Sénégal a récemment intégré, il a rappelé que son pays est dans l'exploitation du pétrole bien avant certains pays du Golfe.

L'ambassadeur Nazim Samadov a aussi été reçu par le maire de Dakar, Abass Fall, mercredi dernier. Les deux autorités ont échangé sur la diplomatie des villes entre Dakar et Bakou. Selon le diplomate, les deux capitales sont liées par un jumelage depuis 1970. Aujourd'hui, l'objectif est de formaliser juridiquement ce jumelage. Au-delà du jumelage, M. Samadov souhaite que la « Place Bakou » à Dakar soit bien aménagée, comme l'est la « Place Dakar » dans la capitale azerbaïdjanaise.

Il estime que les médias ont un rôle à jouer dans le dynamisme de la coopération entre Dakar et Bakou. Le diplomate a noté que les deux pays n'ont pas assez d'informations l'un sur l'autre, une tendance qu'il veut inverser en s'appuyant sur des médias comme « Le Soleil ».

Le directeur général de la Sspp « Le Soleil » a abondé dans le même sens. D'après Lamine Niang, « pour le commun des Sénégalais, l'Azerbaïdjan se trouve à l'autre bout du monde ». Il a rappelé que « Le Soleil » accompagne les politiques publiques du gouvernement et a l'obligation de suivre cette dynamique de coopération entre Dakar et Bakou. Il a aussi souligné que le quotidien national jouit d'une crédibilité et de différents supports de publication qui lui permettent de toucher un très grand public. « Vous pouvez compter sur "Le Soleil" pour atteindre votre objectif de mieux faire connaître votre pays au Sénégal », a rassuré Lamine Niang.