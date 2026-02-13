Sénégal: Le Soleil et l'ambassade du Rwanda explorent de nouvelles pistes de collaboration

L'ambassade du Rwanda et le quotidien national « Le Soleil » veulent trouver une formule de collaboration pour mieux accompagner la dynamique de coopération entre Dakar et Kigali. Des pistes ont été dégagées hier, lors de la visite de l'ambassadeur du Rwanda à Dakar dans les locaux du journal.

L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal a visité hier les locaux du quotidien national « Le Soleil ». Festus Bizimana a été reçu par le directeur général, Lamine Niang, entouré de ses principaux collaborateurs, notamment le directeur des Rédactions, Daouda Mané, et le directeur de la Rédaction web, Moussa Diop. Lors de cette rencontre empreinte de cordialité et de fraternité, les deux parties ont échangé sur les perspectives de collaboration médiatique entre « Le Soleil » et l'ambassade du Rwanda à Dakar. Cette nouvelle formule de collaboration va aider à mieux accompagner la dynamique de coopération entre Dakar et Kigali.

Dans son intervention, le directeur général du « Soleil » a rappelé la visite du président de la République au Rwanda du 17 au 19 octobre 2025. Ce premier déplacement du chef de l'État sénégalais au Pays des mille collines a été marqué par la signature de cinq accords de coopération dans plusieurs domaines. D'après Lamine Niang, Bassirou Diomaye Faye a été « bien accueilli » en terre rwandaise, ce qui dénote, à son avis, l'hospitalité de ce pays qui inspire en termes de dynamisme économique, d'intégration réussie pour les Sénégalais et les Africains de façon générale.

M. Niang a surtout expliqué le rôle qu'un média public comme « Le Soleil » peut jouer dans l'accompagnement des politiques publiques, mais aussi des dynamiques de coopération. Sous son impulsion, « Le Soleil » est dans une phase de vulgarisation des enjeux de la coopération Sud-Sud, afin de montrer aux citoyens que les synergies africaines sont aussi porteuses de résultats. « D'autres pays ont réussi à se mettre ensemble ; aujourd'hui, il faut que l'Afrique s'inscrive dans cette dynamique », a appelé M. Niang.

L'ambassadeur Festus Bizimana a rappelé certaines réformes emblématiques du Rwanda. Depuis quelques années, Kigali a supprimé le visa d'entrée pour tous les Africains. Tout Africain est libre d'entrer au Rwanda quand il le souhaite, sans besoin de disposer d'un visa. Une décision du président rwandais, Paul Kagame, qui facilite ainsi la mobilité sur le continent africain. Festus Bizimana a aussi évoqué des exemples concrets de coopération et d'inspiration mutuelle. Selon lui, le Rwanda s'est inspiré du Sénégal pour construire la Kigali Arena.

Aujourd'hui, a-t-il dit, cette infrastructure accueille plus d'une vingtaine d'événements internationaux par an. Ainsi, il a invité, en retour, le Sénégal à venir s'inspirer du modèle rwandais pour mieux exploiter la Dakar Arena. « Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour apprendre. Nous avons nos réalités, nos cultures. C'est à partir d'elles que nous devons construire nos solutions », a-t-il plaidé.

Le diplomate a aussi rappelé que le Rwanda a accueilli, l'année dernière, les Championnats du monde de cyclisme, une première en Afrique. En 2026, le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Cet événement d'une dimension internationale se tiendra pour la première fois en terre africaine. Autant d'occasions pour renforcer la coopération.

Même si « Le Soleil » a toujours assuré une couverture médiatique des différents événements du Rwanda à Dakar, les deux parties veulent aller plus loin. Elles veulent explorer une dynamique de coopération plus structurée qui s'étendra au-delà de l'événementiel.