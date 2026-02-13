Sénégal: Défis climatiques - Le ministre Cheikh Tidiane Dieye mise sur des solutions locales, portées par les communautés

Les solutions locales, portées par les communautés, constituent selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiène Dieye; des réponses crédibles, efficaces et durables, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture, de la santé et de la résilience des territoires.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiène Dieye a procédé ce 12 février 2026 à Guédiawaye, au lancement de la deuxième édition du Forum des Innovations et Solutions Locales Vertes (FISOL-2). Une initiative qui place l'innovation endogène au coeur de la réponse aux défis climatiques.

« Face à la pression croissante sur des ressources naturelles j'ai réaffirmé que les solutions locales, portées par les communautés, constituent des réponses crédibles, efficaces et durables, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture, de la santé et de la résilience des territoires », a-t-il indiqué dans une note posté vendredi sur X.

D'après lui, à travers le FISOL-2, qui mobilise acteurs publics, collectivités, chercheurs, partenaires techniques et financiers, jeunes et femmes, ils consolideront une dynamique inclusive visant à accélérer la transition verte et à valoriser les savoirs africains.

Ainsi, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'engage à intégrer ces initiatives locales dans les politiques publiques. Mais aussi, à renforcer les cadres institutionnels et à développer des mécanismes de financement innovants pour garantir leur durabilité et leur impact au service de territoires plus résilients.