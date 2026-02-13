Afrique: 39e sommet de l'UA - Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à Addis-Abeba

13 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé vendredi à Addis-Abeba (Éthiopie) pour prendre part à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), prévue les 14 et 15 février, a-t-on appris de source officielle.

Ousmane Sonko représente le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à cette rencontre annuelle des dirigeants africains organisée dans la capitale éthiopienne, siège de l'organisation continentale.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par la ministre éthiopienne de l'Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, ainsi que par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Les travaux de cette 39e session ordinaire se tiennent à Addis-Abeba et porteront sur plusieurs questions majeures concernant le continent.

Le sommet a pour thème annuel : « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », en référence au cadre stratégique de développement à long terme de l'UA.

