Sénégal: VIH/SIDA - Près de 1 000 nouvelles infections enregistrées chaque année au pays (Cnls)

Le Sénégal enregistre environ 1 000 nouvelles infections au VIH/Sida par an, a révélé la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (Cnls), Dr Safietou Thiam, soulignant une reprise préoccupante de la courbe des contaminations depuis 2021.

« Pour le moment, on a autour de 1 000 nouvelles infections par année », a-t-elle déclaré lors d'une intervention sur le plateau de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts).

Selon elle, la courbe des nouvelles infections, qui était en baisse continue depuis 2005, « est en train de relever la tête depuis 2021 ». « On a alerté, mais ça revient. Pour le moment, nous avons un taux de 1 000 nouvelles infections par année », a-t-elle insisté.

La responsable du Cnls a toutefois relativisé ces chiffres, estimant que le Sénégal reste dans une situation maîtrisable comparée à d'autres pays. « Comparé aux autres pays, nous savons que c'est faible, parce que c'est maîtrisable. Mais l'alerte, c'est que la courbe change de projection », a-t-elle expliqué.

Dr Thiam a précisé que les adultes âgés de 18 à 45 ans constituent la tranche d'âge la plus touchée par ces nouvelles infections. « C'est la tranche d'âge sexuellement active. C'est certainement la tranche d'âge qui a grandi sans les images qui faisaient peur sur le sida », a-t-elle analysé.

Face à cette situation, elle a appelé à une réadaptation des stratégies de communication en direction des jeunes adultes. « Nous devons réadapter notre communication en direction de ces jeunes-là pour mieux les outiller », a-t-elle plaidé.

Médecin de santé publique, Dr Safietou Thiam cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du VIH/Sida et coordonne les stratégies nationales de lutte contre la maladie au sein du Cnls.