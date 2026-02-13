Sénégal: CDC Habitat et le SGEE s'alignent pour loger les étudiants sénégalais en France

Parce que bien se loger est une condition nécessaire à la réussite dans les études supérieures, l'Ambassade du Sénégal, à travers le Service de Gestion des Étudiants à l'Étranger (SGEE), ne ménage aucun effort afin d'améliorer les conditions d'études et de séjour des étudiants sénégalais en France.

À cet effet, l'Ambassadeur Baye Moctar DIOP a tenu une fructueuse séance de travail avec l'équipe de CDC Habitat Île-de-France, conduite par M. Éric Dubertrand. L'Ambassadeur DIOP s'est réjoui de la signature, mardi 10 février 2026, d'une convention permettant l'accueil de jeunes étudiants sénégalais sur le territoire francilien. Ce nouvel accord, qui lie l'Ambassade à CDC Habitat, permet de réserver un quota de logements dans les résidences universitaires en Île-de-France pour nos étudiants.

Cet accueil représente un levier essentiel pour sécuriser les parcours des étudiants et illustre pleinement l'engagement de CDC Habitat Île-de-France, en tant qu'acteur public, au service de l'égalité des chances et de la cohésion sociale. Éric Dubertrand, directeur de CDC Habitat Île-de-France, s'est réjoui d'avoir renouvelé cette coopération visant à garantir un logement stable et accessible aux étudiants sénégalais, dans les résidences gérées par Studefi, une marque du groupe CDC Habitat.