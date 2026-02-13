La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (LIPS) a rendu public, ce vendredi 13 février, un communiqué réclamant l'application rigoureuse de la loi contre les membres du réseau organisé d'actes contre nature, qui défraie la chronique depuis près d'une semaine à la suite de l'interpellation de plusieurs de ses membres.

Selon le document, la LIPS exprime avec la plus grande fermeté son indignation, son profond désaccord et sa condamnation sans équivoque face aux révélations graves et troublantes faisant état d'un réseau structuré d'actes contre nature opérant sur le sol sénégalais dans des conditions particulièrement aggravantes.

Pour la Ligue, ces actes constituent un crime immense, contraire aux nobles moeurs et aux valeurs morales du pays. Ils menacent, selon elle, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale. La LIPS affirme de manière catégorique que les faits récemment révélés ne sauraient être assimilés à de simples actes isolés individuels.

Ils sont, au contraire, aggravés par la structuration d'un réseau organisé, visant la corruption collective, la prédation sur des mineurs, l'utilisation de moyens financiers considérables et une propagande active cherchant à répandre des maladies sexuellement transmissibles. « De telles circonstances excluent toute indulgence », lit-on dans le communiqué.

À cet effet, la Ligue exige une grande fermeté et une application rigoureuse de la loi. Elle rappelle solennellement aux plus hautes autorités de l'État que la criminalisation de l'homosexualité et la lutte contre sa propagation ont constitué l'un des engagements majeurs proclamés devant le peuple sénégalais lors de la campagne présidentielle.

« Le choix clair et assumé fait par le Sénégal est celui de la préservation de son identité religieuse, de ses valeurs spirituelles et de son héritage culturel », rappelle la LIPS dans son communiqué. Elle souligne que cet engagement n'est ni optionnel ni négociable, mais qu'il s'agit d'un devoir moral, politique et constitutionnel.

Pour les membres de la Ligue, toute faiblesse dans l'application de ce devoir, tout recul face aux pressions extérieures ou toute tentative de justification constituerait une trahison de la confiance du peuple et une complicité objective avec les forces de déstabilisation morale de la société sénégalaise.

Enfin, la LIPS interpelle les chefs religieux, les imams, la société civile, les médias et les parents à mesurer l'ampleur et la gravité du phénomène, afin de jouer pleinement leur rôle dans la préservation de l'identité religieuse, des valeurs spirituelles et de l'héritage culturel du Sénégal.