Sénégal: Trafic international de drogue - Plus de 2 900 comprimés psychotropes saisis à Saraya

13 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Gendarmerie nationale a annoncé la saisie d'une importante quantité de produits psychotropes et de chanvre indien, jeudi, à Bokhody, dans le département de Saraya (région de Kédougou), à l'issue d'une opération menée par la Section de Recherches.

Selon un communiqué, la Section de Recherches de Kédougou a conduit, le 12 février 2026, une opération de sécurisation dans la zone de Bokhody, entre 8 heures et 18 heures 30.

Cette intervention a été planifiée à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic international de drogues, notamment de comprimés psychotropes et de chanvre indien.

Le bilan des saisies fait état de 1 740 comprimés de type Tapentadole 250, 400 comprimés de type Traamking 225, 490 comprimés de type Timaking 250 et 300 comprimés de Diazépam. Les éléments engagés dans l'opération ont également mis la main sur 1,5 kilogramme de chanvre indien, 48 paquets de feuilles à rouler (Rizzla), 60 sachets de tabac à chicha, un sachet de mercure ainsi qu'une motocyclette.

D'après la même source, les trois trafiquants présumés, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite en abandonnant leur chambre et l'ensemble des marchandises prohibées.

La Gendarmerie nationale indique que les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les mis en cause.

Lire l'article original sur Le Soleil.

