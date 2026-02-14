Congo-Brazzaville: Rapprocher le guichet des entrepreneurs - La dernière étape de la formalisation en RDC

communiqué de presse

En RDC, les entrepreneurs attendaient autrefois des années et dépensaient des milliers pour formaliser leurs entreprises. Grâce aux « caravanes » mobiles du GUCE soutenues par le projet TRANSFORME de 300 millions de dollars de la Banque mondiale, 4 613 MPME ont été enregistrées à Bunia, Kananga et Mbuji-Mayi en 2025.

L'initiative réduit les délais de plusieurs mois à quelques heures, élargit l'accès au financement, aux marchés publics et à l'emploi, tout en renforçant la confiance dans les services publics.

Des années d'attente...

Attendre des années et dépenser des milliers de dollars pour obtenir les documents qui leur permettraient de bénéficier de travailler dans l'économie formelle est la réalité quotidienne de plusieurs entrepreneurs congolais. Le processus de formalisation nécessite de s'enregistrer auprès de nombreuses agences publiques et d'obtenir un numéro d'identification national et un numéro d'identification fiscale, des processus qui ne sont pas disponibles que dans quelques villes. En plus des frais officiels de formalisation, il y a souvent des frais de facilitation supplémentaires coûteux, facturés par des intermédiaires qui opèrent en raison de l'absence des bureaux du Guichet Unique pour la Création d'Entreprises (GUCE) à travers le pays.

Dans certaines villes du pays où l'infrastructure n'est pas pleinement développée, mais aussi où le GUCE n'a pas de bureau permanent, les entrepreneurs doivent parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre des pôles économiques comme Lubumbashi ou Kinshasa, ou recourir à des intermédiaires coûteux. Ces options sont au-delà des moyens de la plupart des entrepreneurs. Par conséquent, la grande majorité des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ont été empêchées d'accéder à des services et à des opportunités telles que l'ouverture de comptes bancaires ou la participation à des appels d'offres publics.

Après des heures de progrès

La Banque mondiale et le projet TRANSFORME ont pris conscience de cet obstacle crucial. À Bunia, Kananga et Mbuji-Mayi, un soutien innovant et porteur de transformations a récemment été apporté grâce au déploiement de services mobiles sous forme de « caravanes ». Les caravanes sont une mobilisation temporaire du personnel du GUCE basé à Kinshasa dans d'autres villes, appuyée par une vaste campagne d'information.

Organisée avec le soutien du projet TRANSFORME, cette opération est une solution temporaire pour aider à formaliser les MPME. L'objectif est de rendre des services pratiquement inaccessibles, immédiatement accessibles via les services mobiles du GUCE. Des lignées d'entrepreneurs motivés se sont formées, et l'opération caravane a permis la formalisation de 4 613 MPME : 1 425 à Mbuji-Mayi et 1 565 à Kananga en avril et juillet 2025, plus 1 623 à Bunia en novembre 2025.

Comme le note Gédéon Mulumba, directeur provincial du GUCE dans le Kasaï-Oriental, « avec les caravanes, nous sommes en mesure de traiter d'anciennes demandes en attente depuis 2021 et d'enregistrer de nouvelles entreprises en une seule journée. » Les unités mobiles ont apporté les services publics directement aux demandeurs, réduisant ainsi les processus qui prenaient auparavant des mois pour être accomplis à des opérations réalisées en quelques heures.

« La formalisation nous aide à se développer correctement, à être en règle sur le plan administratif et même à accéder aux financements », explique Mme Miemba, chef d'entreprise à Mbuji-Mayi. La formalisation est également une condition préalable pour que les entrepreneurs puissent accéder aux subventions et autres formes de soutien fournies par TRANSFORME et d'autres projets de développement. De plus, c'était aussi l'occasion tant attendue de sortir de l'ombre économique, d'opérer ouvertement et d'accéder à des marchés qui leur étaient auparavant fermés.

Formaliser pour prospérer

L'impact de la formalisation est à la fois immédiat et durable. Pour les entreprises, elle permet l'accès au financement (par exemple, l'ouverture de comptes bancaires d'entreprise et l'obtention de financements formels), aux opportunités de marché (comme la participation aux appels d'offres et aux marchés d'exportation) et la sécurité juridique (la protection juridique et l'attraction de partenaires ou d'investisseurs). Les avantages potentiels pour la RDC sont également évidents : le renforcement du cadre administratif permet aux PME de se développer, de créer des emplois et d'élargir l'assiette fiscale.

La démonstration la plus frappante de l'intérêt de cette intervention est la réaction humaine des entrepreneurs. Plus d'une larme de joie est sortie lors de ces caravanes du GUCE. Pour les entrepreneurs qui ont passé de longues années à créer des entreprises sans reconnaissance officielle, ces documents représentent la fin d'années d'attente et le début d'un nouveau statut prometteur, reconnu et plus sûr.

Ce soutien temporaire répond à la demande locale des entrepreneurs de formaliser leurs activités et contribue à rétablir la confiance entre l'État et les entreprises. Parallèlement, le gouvernement travaille également avec le soutien de TRANSFORME sur une solution structurelle à long terme : l'inscription en ligne pour tous, quel que soit le lieu de l'activité. La formalisation est une condition préalable essentielle pour que les MPME aient accès à de multiples opportunités, ce qui les aide à augmenter leurs revenus, à créer des emplois et à stimuler l'économie.

À propos de TRANSFORME :

Le Projet d'autonomisation des femmes entrepreneures et mise à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi (TRANSFORME) en RDC, d'un montant de 300 millions de dollars, vise à formaliser les MPME en leur donnant accès à des services qui étaient auparavant pratiquement inaccessibles. Il s'appuie sur l'approche adoptée dans le cadre du précédent Projet d'Appui au Développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME) en RDC et l'étend à plus grande échelle. Le PADMPME a aidé à formaliser les entreprises, notamment par le biais des caravane du GUCE dans la province du Kongo Central.

Cet article a été rédigé par Zouhour Karray, spécialiste principale du secteur privé à la Banque mondiale, et Jan van Zoelen Cortes, consultant et expert en entrepreneuriat à la Banque mondiale.