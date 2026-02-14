Sénégal: Dakar veut s'inspirer de la Berlinale pour mettre en place un festival cinématographique annuel

Le secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr a déclaré, vendredi, à Berlin en Allemagne que l'Etat du Sénégal envisage d'institutionnaliser un festival cinématographique annuel en terre sénégalaise inspiré du modèle de la Berlinale, le festival international du film de Berlin.

Il s'exprimait au cours d'une visite à l'European film market de la Berlinale, l'un des plus grands marchés cinématographiques mondiaux qui réunit cette année plus de dix mille professionnels du cinéma venant de plus de 130 pays.

Dans ce marché se joignent de grandes boites de production cinématographiques majoritairement européennes et asiatiques, mais aussi nord-africains avec le Maroc comme invité d'honneur de cette 76ème édition ouvert jeudi 12 février et qui sera clôturée le samedi 22 courant.

Ce passage aura permis à M. Sarr de prendre attache avec des structures de cinéma comme la maison italienne "Cineccita", la structure française UniFrance ainsi qu'un fond allemand de financement pour le cinéma.

Pour Bakary Sarr, le Sénégal est dans une dynamique franche de développement de ses infrastructures cinématographiques et de renforcement de son capital humain par le biais de la formation et de l'appui des jeunes artistes, producteurs et réalisateurs.

Bakary Sarr a souligné la nécessité de mettre en place des accords avec des pays comme l'Italie pour soutenir la production, la distribution dans le domaine du cinéma.

Le secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine s'est dit ouvert à toutes perspectives de collaboration pouvant aboutir à la promotion et au rayonnement du cinéma sénégalais à l'échelle continentale et mondiale.

La délégation officielle du Sénégal à la 76e édition du Festival international du film de Berlin communément appelé la Berlinale (12-22 février), est arrivée vendredi dans la capitale allemande, sous la conduite du secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Deux films sénégalais sont en compétition pour cette édition de la Berlinale. Il s'agit du film long métrage "Dao" du réalisateur Alain Gomis qui sera projeté samedi et "Les âmes du Fouta" du jeune réalisateur Alpha Diallo, sélectionné dans la catégorie court métrage.

L'Afrique sera représenté aussi par le film "A voix basse" de la Tunisienne Leyla Bouzid et de "Soumsoum, la nuit des astres" du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun.

Pour cette édition, vingt-deux films concourent pour les plus hautes récompenses du festival : l'Ours d'or et l'Ours d'argent.

Les lauréats des Ours d'or et d'argent, qui seront dévoilés le 22 février, seront sélectionnés par un jury présidé par le célèbre cinéaste allemand Wim Wenders.