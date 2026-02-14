Sénégal: Violences à l'UCAD - La CNDH et l'ONU en mission conjointe de monitoring

À la suite des graves incidents survenus le 9 février 2026 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Commission nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH) a dépêché une mission conjointe de monitoring en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme - Bureau Régional Afrique de l'Ouest (HCDH-BRAO). L'objectif : faire la lumière sur les événements, s'enquérir de la situation des victimes et veiller au respect des droits fondamentaux.

Conduite par la présidente de la CNDH, la Professeure Amsatou Sow Sidibé, la délégation s'est d'abord rendue au Centre hospitalier Idrissa POUYE pour s'informer de l'état de santé des étudiants blessés lors des affrontements. Les membres de la mission ont pu échanger avec le personnel médical et recueillir des informations sur la prise en charge des victimes.

La mission a ensuite rencontré le commandement de la Police centrale de Dakar afin de discuter des circonstances des incidents et des garanties procédurales encadrant les enquêtes en cours. Des échanges ont également eu lieu avec les responsables des amicales des étudiants actuellement gardés à vue, dans le souci d'évaluer les conditions de détention et le respect de leurs droits.

Moment de recueillement et de solidarité, une visite a été effectuée auprès de la famille de l'étudiant Abdoulaye BA, décédé à la suite des violences. La délégation a présenté ses condoléances aux parents du jeune homme, exprimant sa compassion face à ce drame.

Dans son communiqué, la CNDH appelle à l'apaisement et au respect strict des droits fondamentaux. Elle insiste sur la nécessité de mener des enquêtes diligentes, impartiales et transparentes afin d'établir les responsabilités. L'institution exhorte par ailleurs à l'ouverture imminente de négociations entre l'ensemble des acteurs concernés pour prévenir toute nouvelle escalade.

La mission de monitoring se poursuit. Des recommandations seront adressées aux autorités compétentes dans les prochains jours.