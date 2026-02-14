Afrique: Africa No Filter lance un guide pour transformer la couverture des élections sur le continent

À l'approche d'une année électorale dense sur le continent, l'organisation Africa No Filter annonce la publication d'un guide inédit destiné à repenser la manière dont les élections africaines sont couvertes par les médias. Intitulé Comment Écrire Sur Les Élections Africaines : Guide Pratique, cet outil ambitionne de déconstruire les stéréotypes persistants et de promouvoir un récit plus nuancé des processus démocratiques en Afrique.

Le 15 février, la République centrafricaine se rendra aux urnes pour élire un nouveau président. Elle figure parmi les douze pays africains, dont le Cap-Vert, le Bénin, l'Ouganda et l'Éthiopie, qui ont organisé ou organiseront des élections en 2026. Pourtant, malgré la diversité des contextes politiques et sociaux, la narration dominante des scrutins africains demeure souvent marquée par des représentations réductrices, décrivant le continent comme intrinsèquement instable ou illégitime.

Pour mieux comprendre ces dynamiques narratives, Africa No Filter, en collaboration avec le fraycollege of Communications, a mené une étude approfondie. À travers des groupes de discussion réunissant des journalistes expérimentés et une analyse de contenu de plus de 800 articles en ligne issus de différents pays africains, la recherche a mis en évidence une récurrence frappante de certains termes dans la couverture électorale : « corruption », « violence », « tensions ethniques », « jeunesse désengagée » et « fraude ».

Si ces réalités peuvent exister dans certains contextes, elles ne résument pas la complexité des processus électoraux sur le continent. Le guide propose ainsi une approche complète et pratique pour élargir les angles de traitement. Il offre des recommandations éditoriales et éthiques, des listes de vérification sur les biais inconscients, ainsi qu'une réflexion sur les cultures rédactionnelles qui influencent la production de l'information. Parmi ses apports figurent également des « cadres manquants », invitant les journalistes à explorer des dimensions souvent négligées : innovations civiques, participation citoyenne, résilience institutionnelle et dynamiques locales positives.

L'outil ne s'adresse pas uniquement aux journalistes. Créateurs de contenu, influenceurs, producteurs audiovisuels et autres acteurs participant à la construction du récit public trouveront dans ce guide des ressources pour enrichir et équilibrer leur couverture.

« Partout dans le monde, les élections sont l'un des sujets les plus couverts en raison de leurs conséquences profondes. Ce guide a été conçu pour affronter et démanteler les stéréotypes persistants sur les élections en Afrique. Il ne s'agit pas seulement de transformer la manière dont les histoires sont racontées, mais de redéfinir le récit mondial autour de l'Afrique grâce à une représentation plus nuancée de la démocratie africaine », a déclaré Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter.

De son côté, Mamaponya Motsai, PDG du fraycollege of Communications, souligne l'impact concret du travail journalistique : « Les histoires que les journalistes racontent sur les élections, ou sur tout autre sujet, ont des implications réelles pour les citoyens ordinaires. C'est un grand pouvoir qui doit être utilisé à bon escient. Ce guide est non seulement un appel à l'action, mais aussi une étape vers une couverture électorale plus inclusive et représentative, reflétant véritablement la diversité des voix et des expériences au service de l'électorat africain. »

Avec ce guide, Africa No Filter et ses partenaires entendent encourager une nouvelle génération de récits électoraux : des récits qui reconnaissent les défis, sans occulter les avancées, et qui rendent justice à la pluralité des démocraties africaines.