L'Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la création d'une mission d'information parlementaire consacrée à l'instabilité qui touche les universités publiques, avec pour objectif d'identifier des réponses à court et à long terme à la crise que traverse l'enseignement supérieur.

D'après un communiqué transmis vendredi à l'Agence de presse sénégalaise, la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs a été saisie au début du mois de février afin de mettre en place cette initiative, dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques éducatives.

La requête ayant reçu un avis favorable, une mission composée de onze députés représentant l'ensemble des sensibilités politiques de l'hémicycle a été officiellement installée le 9 février.

Cette instance aura pour rôle d'examiner la situation d'instabilité dans les universités publiques, de recueillir les points de vue des différents acteurs concernés et de rassembler les documents utiles. Les travaux devront permettre aux parlementaires d'établir un diagnostic précis des causes et des répercussions de la crise, tout en proposant des solutions conjoncturelles et structurelles adaptées.

La commission en charge de l'éducation a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté de promouvoir un enseignement supérieur serein et performant, considéré comme un levier essentiel pour l'avenir de la jeunesse et le développement du Sénégal.

Composition de la mission d'information :

El Hadji Guèye, président

Ndèye Marie Sané, 1ère vice-présidente

Moussa Sarr, 2ème vice-président

Saliou Ndione, rapporteur

Barane Fofana

Amy Dabo

Cherif Ahmed Dicko

Abdourahmane Diouf

Marie Hélène Diouf

Mamadou Sèye

Adama Tandjigora