Afrique: Ousmane Sonko à Addis-Abeba pour la 39e session de l'Union africaine

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé ce vendredi à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour prendre part à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA).

La rencontre, prévue les 14 et 15 février 2026, réunira les dirigeants du continent autour des grandes priorités africaines, notamment les enjeux de paix et de sécurité, d'intégration régionale, de développement économique et de coopération internationale.

La participation du chef du gouvernement sénégalais à ce sommet continental s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement du Sénégal au sein des instances africaines. Elle offre également l'occasion de consolider les relations diplomatiques avec les pays partenaires et de promouvoir les positions nationales sur les grands dossiers à l'ordre du jour.

Organisée au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne, cette 39e session ordinaire devrait déboucher sur des résolutions importantes visant à accélérer l'intégration et le développement durable du continent africain.