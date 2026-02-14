Sénégal: Démantèlement d'un important réseau de falsification de documents de voyage à Zac Mbao

Le Commissariat d'arrondissement de Zac Mbao a procédé, ce 12 février 2026, à l'interpellation de quatre (04) individus pour association de malfaiteurs, confection de documents contrefaits, ainsi que faux et usage de faux en écriture publique.

Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant la présence d'un faussaire notoire, déjà connu des services de police, au sein de la cité Nar de Zac Mbao.

Les investigations ont permis de localiser la planque où les quatre suspects ont été surpris en flagrant délit. Le matériel saisi confirme une activité délictuelle intense de production de faux passeports sénégalais et d'autres documents officiels.

Le matériel saisi comprend notamment :

* 18 passeports (dont 17 déjà renseignés avec photos et identités de personnes étrangères et 1 spécimen vierge) ;

* 2 talons vierges de cartes nationales d'identité sénégalaises ;

* Matériel de reprographie : 2 imprimantes (dont une spécialisée pour les photos), 5 cartouches d'encre et un lot de papier A4 spécialisé ;

* Matériel de falsification : 7 dateuses, 7 tampons encreurs, de la colle et un détecteur de faux documents ;

* Supports numériques : 3 ordinateurs portables, 6 clés USB, des disques durs et des modems internet.

La poursuite des investigations a mené à une perquisition dans le bureau de l'un des mis en cause, situé au centre commercial El Malick de Dakar. Y ont été découverts une page de faux passeport avec visa Schengen, des carnets de vaccination "jaunes" vierges et des feuillets de laminage (lamina). Il s'avère que ce suspect faisait déjà l'objet d'un avis de recherche par le Commissariat de Pikine pour des faits similaires.

Les quatre individus ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices ou bénéficiaires de ce réseau.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.