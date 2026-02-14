Sénégal: Bakary Sarr - 'Le cinéma est un outil puissant de la diplomatie culturelle'

Le cinéma est un puissant moyen de diplomatie culturelle, un "soft power" qui permet à la fois de vendre au monde entier la culture, la politique intérieure, l'identité, le paysage et tout ce qui fait la beauté du Sénégal, a soutenu Bakary Sarr, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, en charge des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Présent dans la capitale allemande dans le cadre de la 76e édition du festival international du film de Berlin ou la "Berlinale 2026", Bakary Sarr a mis l'accent sur la dimension diplomatique du cinéma et l'impact financier considérable qu'il produit dans l'économie d'un pays comme le Sénégal.

"Nos réalisateurs, nos producteurs, ceux et celles qui sont sur toute la chaîne de production du film, contribuent à une grande résonance de l'activité économique à travers leur art", a t -il souligné, vendredi à Berlin dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, chaque oeuvre cinématographique est un pas de plus vers la valorisation et la pérennisation du patrimoine culturel national.

"Ces dernières années, le septième art sénégalais a connu une "fulgurante ascension" avec des distinctions et des récompenses au niveau international", a-t-il relevé.

Bakary Sarr s'est référé à l'Ours d'Or remporté par la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop à la Berlinale 2024 avec son film "Dahomey" sur la restitution des biens culturels africains et à l'Ours d'argent de Alain Gomis remporté à l'édition 2017 avec son film "Félicité" Etalon d'or du Yennenga la même année au Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Burkina Faso.

Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique voit en cet "engagement profond" des réalisateurs à imprimer les couleurs du Sénégal dans les écrans et podiums des quatre coins du globe, un motif suffisant pour obtenir de l'Etat tout le soutien et l'accompagnement nécessaire.

"D'où cette forte mobilisation pour se tenir aux cotés des réalisateurs dont les productions ont été retenues parmi des milliers d'autres", a indiqué le secrétaire d'Etat.

M. Sarr et sa délégation prendront part à la projection du film "Dao" de Alain Gomis ce samedi 14 février dans l'après-midi, après une présentation officielle de celle-ci sur le tapis rouge de la Berlinale 2026.

Deux films sénégalais sont en compétition pour cette édition de la Berlinale. Il s'agit du film long métrage "Dao" du réalisateur Alain Gomis qui sera projeté samedi et "Les âmes du Fouta" du jeune réalisateur Alpha Diallo, sélectionné dans la catégorie court métrage.

L'Afrique sera représenté aussi par le film "A voix basse" de la Tunisienne Leyla Bouzid et de "Soumsoum, la nuit des astres" du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun.

Pour cette édition, vingt-deux films concourent pour les plus hautes récompenses du festival : l'Ours d'or et l'Ours d'argent.

Les lauréats des Ours d'or et d'argent, qui seront dévoilés le 22 février, seront sélectionnés par un jury présidé par le célèbre cinéaste allemand Wim Wenders.