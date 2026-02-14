Sénégal: Foundiougne - Le conseil départemental cherche 46 milliards de francs CFA pour financer son plan de développement

Foundiougne — Le conseil départemental de Foundiougne (centre) s'est engagé, vendredi, à trouver 46 milliards de francs CFA pour financer son plan de développement économique et social.

"Le budget du conseil départemental ne dépasse pas 500 millions de francs CFA, alors que nous avons élaboré un programme de développement nécessitant 46 milliards. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à organiser un forum réunissant des partenaires techniques et financiers, pour trouver le financement dont nous avons besoin", a expliqué Issa Ba, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne.

Il intervenait à un forum économique et social du conseil départemental, une rencontre dont profite cette collectivité territoriale pour montrer aux partenaires ses ressources naturelles, économiques, sociales et culturelles.

Pendant trois jours, le département de Foundiougne va "essayer d'identifier et de valoriser les filières porteuses, afin d'attirer des investisseurs publics et privés, nationaux et internationaux", a expliqué M. Ba.

"Nous comptons mettre en oeuvre tous les projets et programmes de notre plan de développement départemental. Pour cela, il va falloir trouver des mécanismes et des stratégies de financement", a-t-il ajouté.

Issa Ba assure, par ailleurs, les jeunes du département de la volonté des élus de travailler à leur épanouissement. "Nous avons des terres propices à l'élevage. Par la pêche et d'autres activités économiques, nous pouvons aider la jeunesse à s'épanouir", a-t-il dit.