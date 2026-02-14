Sénégal: Guédiawaye - Ouverture des Journées de développement local de Golf Sud

Guédiawaye — La commune de Golf sud, dans le département de Guédiawaye (banlieue de Dakar), abrite des Journées de développement local, un moment de convergence d'idées en faveur du développement des territoires.

Le thème retenu est "Enjeux de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales et la création de chaines de valeur pour un développement territorial harmonieux".

Des autorités administratives, des acteurs communautaires, des délégués de quartier, des marraines de quartier, des députés, des élus territoriaux, des partenaires au développement ont pris part à ces journées.

L'ambassadeur du Maroc à Dakar a aussi assisté à la cérémonie de lancement des ces journées de développement local.

Ces journées de développement qui se tiennent sur trois jours, sont organisées par la commune de Guédiawaye, avec l'appui du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, à travers l'Agence de développement local.

S'exprimant à l'ouverture de ces journées, jeudi, le ministre Bala Moussa Fofana a souligné le rôle "stratégique" des territoires dans les politiques de développement mises en place par le gouvernement.

"Cet événement est devenu, après seulement deux éditions, un cadre de référence, un espace stratégique, un moment de convergence pour tous ceux qui portent la conviction que le développement du Sénégal se construit d'abord et en avant tout avec ses territoires", a-t-il déclaré.

"Il est le signal politique, un marqueur stratégique, un acte fondateur. Il s'inscrit pleinement dans la ligne politique sectorielle de mon département, mais également dans la vision nationale de transformation", a-t-il souligné.

Le ministre a estimé qu"'il n'y aura pas de Sénégal émergent sans territoires forts. Il n'y a pas de souveraineté sans développement local. Il n'y a pas de prospérité durable sans participation citoyenne".