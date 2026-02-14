Sénégal: Migration circulaire - 15 jeunes reçoivent des attestations de fin de formation dans divers métiers

Dakar — Quinze jeunes bénéficiaires du projet de migration circulaire COMPASS ont reçu, vendredi, à Dakar, leur attestation de fin de formation en plomberie, maçonnerie, risques professionnels et pratique de la langue espagnole.

COMPASS - Coopération en matière de migration et partenariats pour des solutions durables - est un projet de coopération mis en oeuvre par l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il est mis en oeuvre dans de nombreux pays, dont l'Afghanistan, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Irak, le Liban, la Libye, le Mali, le Sénégal et la Tunisie.

Son objectif est de "promouvoir la formation professionnelle, renforcer l'employabilité des jeunes et des professionnels, favoriser la migration circulaire comme levier de développement partagé", a expliqué Ndiol Gaye Sène, représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, à la cérémonie de remise des attestations.

Ces attestations traduisent la volonté des récipiendaires de "se former, d'améliorer leurs compétences et de saisir pleinement les opportunités offertes par un marché du travail en constante évolution", a dit M. Sène.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il les a invités à "valoriser pleinement les compétences acquises, à saisir les opportunités d'insertion et de mobilité qui s'offriront à [eux], à contribuer, par [leur] expérience, au développement économique et social de notre pays".

"En investissant dans la formation et l'employabilité, nous investissons dans la stabilité, la prospérité et la compétitivité de notre pays", a-t-il ajouté.

Le coordonnateur du projet COMPASS au Sénégal, Gallo Sow, affirme que les récipiendaires ont été rigoureusement sélectionnés et formés pendant quatre mois à la plomberie, à la maçonnerie, aux risques professionnels et à la pratique de la langue espagnole.

Les cinq premiers d'entre eux seront envoyés en stage professionnel en Espagne, pour une durée de six mois, afin d'approfondir les connaissances acquises à Dakar et de parfaire leurs compétences, selon M. Sow.

L'objectif du projet COMPASS est d'offrir aux bénéficiaires "des perspectives concrètes d'insertion professionnelle, tout en créant des passerelles légales, structurées et mutuellement bénéfiques entre les marchés du travail", a-t-il expliqué.

"En mettant l'accent sur la formation, l'employabilité et la migration circulaire, ce projet apporte une réponse concrète et structurante aux défis de l'insertion professionnelle, de la valorisation des compétences et de la mobilité sécurisée", a dit le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Mbaye Chimère Ndiaye.

La porte-parole des récipiendaires, Fatou Fall Cissé, s'est réjouie de cette formation. Elle est d'avis que "ce projet est une vision moderne de la coopération internationale, fondée sur le transfert de compétences, l'ouverture et la mobilité régulière et encadrée".